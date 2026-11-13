Politoloog Leht: Vseviovi tulek tõukas Reinsalu tagaplaanile

Politoloog Tõnis Leht ütles värsket Norstati ja MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi peaministrieelistuste uuringut kommenteerides, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peaministrikandidaadi Jonatan Vseviov esiletõus on muutnud erakondade peaministrikandidaatide omavahelist dünaamikat ning tõuganud Isamaa juhi Urmas Reinsalu tagaplaanile.

Värskest Norstati ja MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi peaministrieelistuste uuringust nähtub, et Keskerakonna esimeest Mihhail Kõlvartit sooviks näha peaministrina 28 protsenti, sotsiaaldemokraat Jonatan Vseviovi 21 protsenti ning Isamaa esimeest Urmas Reinsalu 19 protsenti vastanutest.

"Urmas Reinsalu langemine peaministriuuringus kolmandale kohale on otseselt seotud Jonatan Vseviovi lisandumisega sotside peaministrikandidaadiks," ütles Leht ERR-ile.

Ta osutas, et osa Isamaa valijaid on ilmselt nihkunud Vseviovi selja taha. "Me näeme võrdluses novembri- ja oktoobriuuringu vahel, et 13 protsendipunkti jagu on Urmas Reinsalu toetus Isamaa enda valijate seas langenud – ehk et ka Isamaa enda toetajatest osa ei pea Reinsalu kõige paremaks peaministrikandidaadiks," lausus Leht.

Leht lisas, et Vseviovi lisandumine on riisunud potentsiaalseid toetajaid ka Reformierakonnalt ja Parempoolsetelt.

Leht märkis, et kui sotside peaministrikandidaat oleks erakonna juht Lauri Läänemets, siis sellist populaarsust peaministrieelistuse uuringus ta saavutanud ei oleks.

"Läänemetsa toetus peaministrikandidaadina on olnud kusagil 10 kuni 11 protsendi juures. Teda ei ole ei sotside enda valijad ega laiemalt valijaskond näinud sellise päris tugeva ja usutava peaministrikandidaadina," ütles Leht.

"See sotside käik proovida Vsevioviga oma laiemat toetuspinda ja valitavust tõsta ning tõsta ennast peaministriparteide või peaministrikandidaatide usutavasse ringi näib esimese hooga töötanud olevat. Valijad üsna laialt näevad, et Vseviov võikski olla peaministrimaterjal. Ja seda positiivset väikest põrget me näeme ju ka sotside laiemas toetusreitingus, et ka see on nüüd Jonatan Vseviovi lisandumise järel teinud märgatava jõnksu ülespoole," rääkis Leht.

Tõnis Leht Autor/allikas: Laura Raudnagel/ERR

Leht ütles, et Keskerakond ja Mihhail Kõlvart aga Vseviovi konkurentsi lisandumisest pihta ei saanud.

"Paistab, et Mihhail Kõlvarti kui peaministrikandidaadi populaarsuse kasv astub ühte sammu Keskerakonna laiema toetuse kasvuga. Võimalik, et siin taga on siis ka Keskerakonna toetuse kasv eestikeelsete valijate seas," sõnas Leht.

"Kuna Keskerakond on nüüdseks ikkagi mitmetes küsitlustes Isamaast toetusreitingu mõttes möödunud, siis muutub ka erakonna juhi Mihhail Kõlvarti väljavaade võistelda peaministri koha pärast reaalsemaks ja ka Keskerakonna toetajate jaoks usutavamaks," lisas ta.

Üks kattuvate valijate rühm on Lehe sõnul Keskerakonna ja EKRE toetajad – EKRE toetajad on potentsiaalselt valmis vaatama ka Keskerakonna kandidaatide poole, kui juhtumisi nende enda kandidaadid näiteks ei ole piisavalt tugevad. "EKRE valijad näevad üsna tugevat ühisosa Keskerakonna kandidaatidega, mis eeskätt tähendab seda, et EKRE eestikeelsed valijad võivad vaadata ka Keskerakonna eestikeelsete kandidaatide suunas," ütles ta.

Isamaa on Lehe sõnul väga mitmekesise toetajaskonnaga. "Nende toetajaskond kasvas väga järsult pärast viimaseid riigikogu valimisi, seal on päris erinevaid gruppe – on nii konservatiivsema maailmavaatega inimesi, aga on ka mõnevõrra liberaalsema maailmavaatega inimesi. Sellist laia valijakoalitsiooni ongi Isamaa üsna keeruline koos hoida, mida me näeme ka Isamaa päris pikast langustrendist viimaste kuude jooksul," lausus Leht.

"Neil on muidugi selline ühine valijaskond ka Keskerakonnaga ja kindlasti ka EKRE-ga ehk konservatiivsema tiivaga, seal on kohti, kus Isamaa võib oma toetajaid kaotada," sõnas Leht.

Peaministrit ja Reformierakonna esimeest Kristen Michalit eelistab peaministrina näha vaid kaheksa protsenti küsitletutest. "Reformierakond ei ole loomulikult täna lihtsas olukorras. Peaminister Michali reiting peaministriuuringutes on olnud suhteliselt madala koha peal pikalt; see peegeldab Reformierakonna ja valitsuse üldist suhteliselt madalat usaldusväärsust inimeste silmis," kommenteeris Leht.

"Reformierakonna jaoks suur mõttekoht, kas nüüd veel enne valimisi leitakse mingi uus käik ja suudetakse teha mõni suurem vangerdus, et uut hingamist leida," lisas ta.

Leht rääkis, et seoses Vseviovi kõrge toetusega võib erakond valimistel peamiseks vastandumisobjektiks valija Keskerakonna ja Mihhail Kõlvarti.

"Kindlasti võib eeldada, et sotsid üritavad murda valimisvõidu nimel peetavasse võistlusesse ja defineerida ennast ja Vseviovi peamise peaministrikandidaadina, kes pakub põhilist alternatiivi just Mihhail Kõlvartile peaministrikoha nimel võitlemisel. Sotsid proovivad võtta seda vastandumistelge enda kätte Vseviovi ja Kõlvarti vahel ning jätta pildilt kõrvale Urmas Reinsalu ja Isamaa ning Reformierakonna ja Michali," ütles Leht veel.