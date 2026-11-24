Hiiumaa vald plaanib tõsta sünnitoetuse 1000 euroni ning maksta suurema osa sellest välja juba seitsmendal raseduskuul, et leevendada perede lisakulusid olukorras, kus korralist sünnitusabi saarel enam ei pakuta ning sünnitamiseks tuleb sõita mandrile või Saaremaale.

Hiiumaa vallavanema Hergo Tasuja sõnul on valla sotsiaalosakonna välja pakutud uus skeem seotud sünnitusabi korralduse muutustega.

"Põhjus on selles, et 1. juulist korralist sünnitusabi enam saarel ei pakuta ja pered liiguvad sünnitama Kuressaarde või mandrile," selgitas Tasuja. Kui varem on sünnitoetust makstud välja osade kaupa alates lapse sünnist, siis edaspidi jõuab suurem osa toetusest pereni juba enne sünnitust, mil tuleb teha ettevalmistusi ning katta reisi- ja majutuskulusid.

Lõpliku otsuse toetuse suuruse ja väljamaksmise kohta teeb volikogu detsembris, lisas Tasuja.

Statistika näitab, et saarelt eemal sünnitamine on Hiiumaa perede jaoks kujunenud tavapäraseks. Mullu registreeriti Hiiumaa peredel 50 sünnitust, millest 22 toimusid kohalikus haiglas. Viimase viie aasta lõikes on saarel olnud keskmiselt 60 sünnitust aastas, millest ligikaudu pooled on aset leidnud planeeritult mandril ja pooled Hiiumaal.

Ajutine tugi peredele ja riiklik töörühm

Sünnitusabi tulevikku arutati 16. novembril Põhja-Eesti Regionaalhaiglas toimunud kohtumisel, kus osalesid Hiiumaa valla, sotsiaalministeeriumi, tervisekassa, haiglate ja erialaseltside esindajad. Kuna püsivate riiklike lahenduste väljatöötamine võtab aega, kaaluvad Hiiumaa vallavalitsus ja vallavolikogu lisaks sünnitoetuse reformile ka ajutise ühekordse toetuse loomist, mis aitaks katta saarelt lahkumisega kaasnevaid vältimatuid lisakulusid.

Valla esindajate kinnitusel on omavalitsuse samm siiski ajutine leevendus ega asenda vajadust riikliku rahastamiskorralduse järele, mis arvestaks Hiiumaa geograafilist eripära. Kohtumisel lepiti kokku riikliku töörühma moodustamises, mille ülesandeks saab sünnitajate ja vastsündinute raviteekondade kaardistamine ning selge tegevusplaani loomine nii plaanilisteks sünnitusteks kui ka erakorralisteks olukordadeks.

Raseduse jälgimine jätkub Hiiumaal ning lapseootel naised saavad endiselt käia kohaliku ämmaemanda vastuvõtul Hiiumaa haiglas. Plaaniliseks sünnituseks suundutakse mandri haiglatesse või soovi korral Kuressaarde. Ootamatu sünnituse korral osutatakse erakorralist abi Hiiumaa haiglas senistel tingimustel.

Lähiajal on Hiiumaa vallal ja riikliku töörühma liikmetel kavas korraldada saarel avalik arutelu, kus spetsialistid selgitavad praegust töökorraldust, tutvustavad edasisi samme ning vastavad elanike küsimustele.

Alates 1. juulist ei saa Hiiumaa naised enam kodusaarel sünnitada. Hiiumaa haiglas olid kõik tingimused, et seal sünnitada, ainult personali nappis. 1. juulist läks pensionile lastearst, septembrist polnud neljal päeval naistearsti ja oktoobris pidi haigla hakkama sama nii, et nädalajagu päevi pole seal ühtegi anestesioloogi.