X!

Prantsusmaa kulukas pensionisüsteem ähvardab viia riigi rahanduse ummikusse

Välismaa
Prantslanna kõnnib meeleavalduse käigus põlema süüdatud sõidukite rusude kõrval
Prantslanna kõnnib meeleavalduse käigus põlema süüdatud sõidukite rusude kõrval Autor/allikas: SCANPIX/Xinhua/ABACA
Välismaa

Prantsusmaa riigirahandus on täbaras seisus ning majandusteadlaste sõnul süvendab jätkusuutmatu pensionisüsteem praegust kriisi veelgi. Üha suurema osa riigi rahast neelav süsteem vajab hädasti reformimist, kuid poliitikud pelgavad eakate valijate pahameelt ega julge seetõttu vajalikke samme astuda.

Pensionikulud moodustavad Prantsusmaal ligi 15 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), mistõttu jääb riigil vähem raha hariduse, sotsiaalteenuste ja riigikaitse rahastamiseks.  

Prantsusmaal puhkesid hiljuti sotsiaalsed rahutused, kuid riigil napib raha, et tekkinud olukorda lahendada.

"Probleem on pension. Pension on kõik ära söönud," ütles Lancasteri ülikooli majandusteaduskonna õppejõud Renaud Foucart.

Prantsusmaa pensionäride sissetulek on keskmisest palgast kõrgem. Süsteemi rahastamine muutub aga üha keerulisemaks. Elanikkond vananeb ja sündimus langeb, mistõttu peab üha väiksem hulk töötajaid ülal pidama kasvavat arvu pensionäre. 

Valitsus on püüdnud pensionisüsteemi reformida, kuid seni pole see õnnestunud. President Emmanuel Macroni 2023. aastal algatatud pensionireform, millega sooviti tõsta pensioniiga 62. eluaastalt 64. eluaastale, kutsus esile ulatuslikud protestid ja rahutused.

Prantsusmaal toimuvad järgmisel aastal presidendivalimised ning populaarseimad kandidaadid püüavad võita enda poole ühe riigi mõjukama valijarühma toetust. Vasakpopulistid lubavad eakate valijate poolehoiu võitmiseks langetada pensioniea hoopis 60. eluaastale. 

Ainsana on paremtsentristlik kandidaat Édouard Philippe teinud ettepaneku tõsta pensioniiga 65. eluaastani. Viimased küsitlused näitavad aga, et Philippe'i toetus on vähenemas.

Ajaleht The Times toob välja, et sarnane probleem ähvardab ka Suurbritanniat, kus pensionikulud kasvavad. Seal moodustavad riiklikud pensionid umbes viis protsenti SKP-st. 

"Nagu Ühendkuningriigis, pole ka siinne olukord jätkusuutlik. Kuid seda nähakse probleemina, mille peab lahendama keegi teine, kunagi tulevikus," ütles Pariisis ja Londonis tegutsev riskikapitalist Michael Jackson. 

Väljaanne toob esile ka asjaolu, et ligi kolmandik mõne Prantsusmaa ministeeriumi eelarvest kulub pensionile jäänud riigiametnike pensionidele. Seetõttu ei pruugi hariduskulutuste suurendamine alati tähendada seda, et koolidele ja õpetajatele eraldatakse rohkem raha. 

"Hariduseelarve kasv on raamatupidamislik trikk pensionäride kasuks," kirjutas Sorbonne'i ülikooli teadur Gabriel Lattanzio. 

"Tõsiasi on see, et praegused maksumaksjad ei maksa pensionide katteks piisavalt, kuid see on seni olnud peidetud teiste valdkondade eelarvetesse. Nii võib jääda mulje, et koolidele kulutatakse palju raha, kuid tegelikult läheb see hoopis pensionideks," kinnitas Foucart.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

Samal teemal

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:24

Viimsi KK treenerid ammutasid kogemusi Berliini Alba juures

15:20

Raadiouudised (23.10.2026 15:00:00)

15:17

Maran: praegu tundub, et kliimaseadust paraku ei tule Uuendatud

15:09

Prantsusmaa kulukas pensionisüsteem ähvardab viia riigi rahanduse ummikusse

15:01

Tõnis Saarts: sotsiaaldemokraatide hiiliv võidustrateegia

14:51

Prokuratuur kahtleb, kas seksuaalkurjategijate fotode näitamine kaitseb lapsi paremini

14:42

Maratoni olümpiavõitja ja maailmameister andis positiivse dopinguproovi

14:40

HTM seab kahtluse alla vajaduse AI-koolituste vahendamiseks uus portaal luua

14:28

Uuring: inimesed ei pruugi teada, millist uimastit nad tarvitavad

14:28

Jaak Aab: energiahindade tõusu tuleb leevendada

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

22.10

WSJ: Vene ja Ukraina väed peavad maa-alustes tunnelites ägedaid lahinguid

22.10

Galerii: Eesti Laul 2027 finalistid on selgunud

06:35

Emori reitingud: Keskerakond ja sotsid möödusid Isamaast

22.10

Sõja 1702. päev: Ukraina andmeil olid Vene armee viimase ööpäeva kaotused sõja suurimad Uuendatud

22.10

Tallinna-Pärnu maanteel keelati veoautodele möödasõit

06:20

USA senaatorid kiirustavad valitsust Balti riikide kaitsetoetuse raha välja maksma

22.10

Vseviov välisminister Tsahknast: ausalt öeldes väärime paremat

06:52

Õiguskantsler: tehnikaülikool kohtleb Vene ja Valgevene kodanikke ebavõrdselt

09:42

Vaga: Vseviov solvus, et me temast kaitseministrit ei teinud

13:40

Ukraina ründas Vene maksuameti andmekeskust Uuendatud

ilmateade

SPORT

15:24

Viimsi KK treenerid ammutasid kogemusi Berliini Alba juures

14:42

Maratoni olümpiavõitja ja maailmameister andis positiivse dopinguproovi

14:22

Juunioride laskesuusahooaeg algab lõunanaabrite juures

13:30

Kohtla-Järve saab Eino Niineste nimelise maadlussaali

loe: kultuur

13:20

"Ämblikmehe" filmid jõuavad järjestikku ETV2 ekraanile

12:48

Kultuuriportaal soovitab: Mati Põldre "Kevad südames" Jupiteris

12:13

Teater laulab | "Hing aimas kevadet" lavastusest "Lillemüüjatel hakkas külm"

12:08

Anu Põdra esimene isikunäitus Rootsis avaneb mainekas Moderna Museetis

loe: eeter

14:02

Kuslapuu: ma ei julgenud võrukeelset albumit ühegi Eesti produtsendiga teha

13:20

"Ämblikmehe" filmid jõuavad järjestikku ETV2 ekraanile

11:49

Ingrid Rabi: olen oma elus jõudnud kohta, kus püüan märgata ainult head

10:44

Hollywoodi filmitreilerite muusikaprodutsent: mu looming sünnib Hiiumaal

Raadiouudised

14:25

Prantsusmaa maksab laenamise eest kõrget hinda

12:40

Prantsuse kaupmehed valmistuvad homseks protestiks

12:20

Raadiouudised (23.10.2026 12:00:00)

11:50

Põhja-Sakala võimukriis lõppes Priit Toobali valimisega vallavanemaks

11:40

Akusalvestite omanikud hoiatavad võrgutasude tõusu pärssiva mõju eest

09:30

Sotside toetus on tõusnud rekordtasemele

09:30

Uuringufirmad ei saa telefonipettuste hirmus inimesi kätte

09:25

Raadiouudised (23.10.2026 09:00:00)

22.10

Päevakaja (22.10.2026 18:00:00)

22.10

Leedu energiafirma mõlgutab mõtteid gaasielektirjaamast Tartu külje all

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo