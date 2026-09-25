Macron püüab veenda Trumpi loobuma diislikütuse keelust

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et andis Donald Trumpile teada, et Valge Maja kaalutav 90-päevane diislikütuse keeld kahjustaks nii maailmamajandust kui ka USA majandust.

Macroni sõnul hoiatas ta Trumpi, et kaalutav keeld on halb mõte.

"Usun, et kõik tema nõuandjad ja Ameerika naftatöötlejad oskavad talle vaid sama öelda. See otsus oleks halb, mitte ainult ülejäänud, vaid ka USA majanduse jaoks," ütles Macron.

Energiapoliitika analüüsifirma ClearView Energy andmetel on USA praegu maailma suurim diislikütuse eksportija. Kui USA peaks kehtestama diislikütuse ekspordikeelu, avaldaks see maailma kütuseturule kaugeleulatuvat mõju. Seda olukorras, kus Lähis-Ida konflikt on juba globaalse energiaturu pea peale pööranud.

"Lähis-Idas käib sõda ja meie maksame selle eest hinda," ütles Macron.

Euroopa Liit on Hormuzi väina kaudu tarnete katkemise tõttu hakanud ostma üha rohkem Ühendriikide diislikütust. USA tarned moodustavad nüüd üle poole EL-i diislikütuse impordist. Vaatlejate hinnangul võib USA diislikütuse ekspordikeeld vallandada Prantsusmaal sotsiaalsed rahutused.

Macron palus Brüsselil kütusehindade ohjeldamiseks leevendada ka energiareegleid. Pariis pikendas ka märtsis kehtestatud kütusetoetusi aasta lõpuni. Sellest hoolimata on diislikütuse hinnad Prantsusmaal ja mujal Euroopas tõusnud rekordtasemele.

Edasise hinnatõusu leevendamiseks pole Prantsusmaal aga raha, kuna võlgade teenindamine muutub üha kulukamaks ning valitsus üritab eelarvet kärpida 54 miljardi euro võrra. Seega on Prantsusmaa valitsus keerulises olukorras ning riigi jaoks on äärmiselt oluline, et Trump ei kehtestaks diislikütuse ekspordikeeldu.

Macron ütles veel neljapäeval, et Prantsusmaa saadab Saudi Araabiasse sõdureid, radari- ja kaitsesüsteeme, et aidata kaitsta Punase mere ääres asuva Yanbu sadama rafineerimistehast ja naftatorustikku. Macroni sõnul on eesmärk vähendada Iraani sõja mõju ning kaitseoperatsioon on Saudi Araabiaga kokku lepitud. Samas rõhutas ta, et Prantsusmaa ei sekku konflikti.