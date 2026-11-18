Prantsusmaa presidendivalimiste suurfavoriit Marine Le Pen lubas langetada pensioniea 60–62 eluaastani ning lühendada täispensioni saamiseks nõutavat tööstaaži. Prantsusmaa rahandus on aga väga kehvas seisus ning Le Peni plaanid süvendaksid eelarvekriisi veelgi.

Le Pen põhjendas oma ettepanekut sooviga muuta pensionisüsteem õiglasemaks ning võimaldada inimestel jääda pensionile ajal, mil nad on veel hea tervise juures. Praegu on Prantsusmaal üldine pensioniiga ligikaudu 63 aastat ning täispensioni saamiseks tuleb koguda 43 aastat tööstaaži, vahendas Financial Times.

Le Peni mõned poliitilised rivaalid kritiseerivad ettepanekut, viidates, et Prantsusmaal on juba praegu suur eelarvepuudujääk ning rahvastik vananeb.

Le Pen teatas samuti soovist luua kohustuslikud personaalsed investeerimiskontod, mis aitaksid inimestel pensioniks säästa. Prantsusmaa pensionisüsteemi ja riigi rahanduse ekspert Nicolas Laine märkis samas, et selline samm ei aitaks lahendada probleeme.

"Ainus viis pensionisüsteemi tasakaalustamiseks on tõsta pensioniea piiri või vähendada praeguste pensionäride väljamakseid. RN (Le Peni kodupartei) on aga mõlemale vastu," ütles Laine.

Prantsusmaa eelarvepuudujääk võib tänavu ulatuda 5,4 protsendini SKP-st ning pensionikulud moodustavad üha suurema osa riigieelarvest. Ekspertide sõnul muudab olukorra keerulisemaks ka elanikkonna vananemine, praegu tuleb ühe pensionäri kohta vaid 1,8 töötajat, samas kui 50 aastat tagasi oli neid kolm.

Alates 1990. aastatest on järjestikused valitsused püüdnud pensionisüsteemi reformida, kuid muudatused on olnud äärmiselt ebapopulaarsed ning kutsunud sageli esile ulatuslikke tänavaproteste.

Tsentristlikud poliitikud kaotavad Prantsusmaal üha enam toetust ning Le Peni üheks peamiseks rivaaliks on kerkinud hoopis vasakpopulistide liider Jean-Luc Mélenchon. Viimane annab Le Penist veelgi heldemaid lubadusi ja soovib langetada pensioniea 60 eluaastani.