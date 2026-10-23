Jaagant: sotsid olid paljude jaoks teine valik, nüüd ei tundu esimene enam hea

Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant rääkis "Aktuaalse kaamera" stuudios, et toetust kasvatanud Sotsiaaldemokraatlik Erakond oli pikalt paljude inimeste teine eelistus, kuid nüüd ei tundu esimene variant enam hea.

Miks sotsid end üles on vedanud?

Üks oluline asi, mis ei ole paljude aastate jooksul muutunud, on see, et sotsiaaldemokraadid on päris mitme inimese jaoks teine valik. Mõni teine erakond on neil lemmik, aga selle järel oleks teine variant sotsid.

Võib-olla on meil praegu olukord, kus suure hulga inimeste jaoks ei tundu esimene valik enam hea. See võib samamoodi tagasi muutuda, kui valimistele lähemale jõuame.

Kas esimene valik on siis liberaalne Reformierakond ehk liberaalne Sotsiaaldemokraatlik Erakond võtab valija endale?

Väga võimalik, me püüame küll erakondadel seda vahet hoida, kes on liberaal ja kes mitte, aga ma arvan, et see vahe ei ole enam nii suur, kui see oli aastate eest. Oleme näinud erakondi tegemas poliitikaid, mis haakuvad nende kunagise kuvandiga väga raskesti.

See võib olla üks põhjus, miks inimesed leiavad, et nende esimene valik ei tundu praegu väga hea. Kui vaadata toimunud muudatusi Emori uuringus, on need olnud üsna järsud. Siin on ilmselt vaja natuke pikemat aega, et näha, kas tegemist on pikaajalise muutusega või mitte.

Riina Solman (Isamaa) ütleb, et sotsid väsivad märtsiks ära, aga mis on Isamaa languse põhjus? Neil on toss väljas, uusi ideid ja uusi nimesid neil ei ole.

Võib-olla natuke on. Aga ehk on praegu selline vaheperiood, kus on natuke vähem uudiseid, sest uusi teemasid ei ole nad tõesti toonud. Aga inimeste osas ei tähenda see ju seda, et ei võiks olla kellegagi kokkuleppeid, millest me midagi ei tea.

Me ei teadnud ka sellest, et sotsidel on Jonatan Vsevioviga kokkulepe. Sellised otsused avalikustatakse ikka taktikaliselt õigel ajal. Võib-olla me näeme ka teistelt parteidelt veel uusi nimesid, mis võivad jälle olukorda muuta.

Kas Jonatan Vseviov on hea peaministrikandidaat? Veab ta sotsid üles?

Aga miks ta ei võiks olla? Praegu me teame temast tegelikult vähe ja eriti vähe teavad temast inimesed, kes ei tegele igapäevaselt poliitikaga. Need, kes tegelevad, teavad tõenäoliselt tema julgeoleku-, kaitse- ja välispoliitikaalaseid vaateid. Aga kui inimene saab peaministrikandidaadiks, siis tuleb tal arvata väga paljude asjade kohta väga erinevaid asju, nii et sellest me ei tea veel suurt midagi.

Kui palju on veel aega, et valimisnimekirjadega elevust tekitada? Varsti peavad ju nimekirjad koos olema, kampaaniad peavad algama ja kaklused nimekirjakohtade pärast peavad olema peetud.

Võib-olla osa neist ongi peetud. Nimekirjade lõplik tuunimine võib veel mõnda aega kesta, aga ma usun, et osade ringkondade esimesed otsad on paigas. Võib-olla mõnesid nimesid me lihtsalt veel ei tea. Kampaaniatega on suuremas mahus alustanud alles paar erakonda, nii et tegelikult oleme näinud alles kampaaniate esimesi liigutusi.

Eelmistel valimistel oli justkui kahe erakonna vastasseis ja tuli valida nende vahel. Kas nende valimiste sõnum on see, kes Reformierakonda kõvemini peksab?

Kindlasti see ka.

Isamaa loodab kindlasti majandusteemade peale, millega läheb natuke keerulisemaks.

Juba praegustest eelarvearuteludest riigikogus on näha, et Reformierakonnal on konkreetsete numbritega fakte, mis näitavad, et olukord läheb paremaks. Defitsiit ja võlaküsimus on tõsi küll endiselt üleval. Aga sellesse on jõudselt panustanud vist kõik erakonnad, kes meil praegu riigikogus on. Nad on saanud kõik valitseda ja seda võlga rõõmsasti kasvatada, seega selle teemaga on ehk keeruline.

Nüüd me näeme võib-olla ka julgeolekuteema uut tulekut, aga ma lihtsalt loodan, et sellest ei saa väga suurt võitlusobjekti.