X!

Isamaa lubab sulgeda kliimaministeeriumi ja luua skandaalide uurimiskomisjoni

Eesti
Isamaa volikogu
Vaata galeriid
70 pilti
Eesti

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles erakonna Tallinnas toimunud volikogul, et riigikogu valimiste kampaania Eestis on alanud ja ägeneb. Erakonna valimislubaduste seas on nii kliimaministeeriumi sulgemine kui ka skandaalide uurimiskomisjoni moodustamine.

"Needsamad kolm parteid, kes SALK-i juhtimisel on juurutanud valetavat poliitikat nii Kaja Kallase kui Kristen Michali valitsustes, on asunud nüüd läbi viima manöövreid poliitilise karistuse eest pääsemiseks ja maskeerumisvõrkude paigaldamiseks," ütles Reinsalu.

Isamaa esimehe sõnul surutakse Eesti 200 valimistel osalemisest loobuma, et nende alles jäänud valijad läheks võimestama Reformierakonda ja sotsiaaldemokraate.

"Niipalju poliitilisest vastutusest," sõnas Reinsalu. "Reformierakond on peaministri volikogu kõnega alustanud uue laine hirmutamise ja valetamisega. Seda rüütab turunduskampaania, mille alltekst on selline, et oleme küll läbi kukkunud, aga tulevikus teeme paremini."

"Reformierakond näitab kampaanias armastatud näitlejat, sotsid lähenesid teistsuguse taktikaga, püüdes oma kaasosalust Kallase-Michali valitsuses ära peita manöövriga, et peaministri kandidaadiks tuuakse välisministeeriumi kantsler. See manööver ei õnnestu!" lausus Isamaa esimees.

Isamaa poliitikaplaanid 2027. aasta riigikogu valimiste järel võttis Reinsalu kokku sõnadega "kodanikud otsustagu".

Erakond plaanib anda kodanikele õiguse algatada ennetähtaegsed valimised (Läti mudel) ning moodustada pärast valimisi skandaalide uurimiskomisjoni – komisjoni ees valetamine oleks kuritegu.

Kaitsevaldkonnas plaanib erakond piiri Venemaaga sulgeda.

Samuti lubab Isamaa negatiivset lisaeelarvet. 

"Kokkuhoid algab ülevalt: parlamendi ja ministrite palgad, kliimaministeeriumi sulgemine, sihtasutuste ja toetuste kriitiline ülevaatamine," lubab erakond.

Maksude osas lubab Isamaa automaksu tühistamist ning põhitoiduainete (liha, kala, piim, puu- ja köögivili, leib) käibemaksu alandamist 13-protsendile alates 1. juulist 2027.

Ka lubas erakond lõpetada ettevõtjate kiusamise. "Kliimaseadus saadetakse prügikasti. Taastatakse investeerimiskindlus ja töörahu ressursipõhisele majandusele."

Tehisaru revolutsiooni lubab erakond viia ellu sama julgusega, millega kunagi ehitati digiriik. "Eesmärk on tegelik tootlikkuse kasv, eksport ja riigi enda lihtsam toimimine. Suveräänsusriske tajutakse."

Isamaa lubas kaitsta põhivabadusi ning üleliigsed piirangud tühistada.

Veel lubas erakond lastekasvatamise koormust peredele leevendada ning õpetajate sissetulekut kaitsta.

Energeetikas paneb erakond rõhku põlevkivile. "Energeetikas tagatakse juhitavad võimsused, kodumaine ressurss (sh põlevkivi) ja taskukohane hind. Põlevkivienergeetika kasutamiskõlbmatuks muutmine peatatakse."

Erakond lubas ka suuremat nõudlikkust eesti keelele avalikus ruumis, alalhoidlikku rändepoliitikat ja regionaalse tasakaalu taastamist.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:45

Maailma hinnatumaid väravavahte vahetas NHL-is klubi

15:31

Karelson ja Nabi said teada MM-i avavastased

15:18

Selevko näitas GP-etapi lühikavas teist tulemust Uuendatud

15:15

Tanel Mütt: klubi kui järelmõte

14:33

Isamaa lubab sulgeda kliimaministeeriumi ja luua skandaalide uurimiskomisjoni

14:32

Gunta Randla toob uuel näitusel vaatajate ette 18 kultuuritegelase portreed

14:06

Pildid: EKA väligaleriis avati graafilise disaini tudengite näitus "Loori taga"

14:06

Õiguskantsler: metssigadele ei tohi jahikoeri treenides kannatusi põhjustada

14:05

MLB finaalseeria algas Milwaukee võiduga

13:43

Ukraina ründas Venemaal Toljattikautšuk ja Proton-Elektrotex tehaseid Uuendatud

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

06:33

Trump ähvardas kehtestada Venemaale ja Ukrainale 200-protsendised tollid

23.10

Sõja 1703. päev: Ukraina droonirünnak sulges Moskva lennujaamad Uuendatud

23.10

Hegsethi meeskond lõhkus Eisenhowerile kuulunud gloobuse

23.10

Õiguskantsler: tulumaksuseaduse säte võib pärijad ebaõiglasesse seisu panna

10:11

Baierimaal süüdati Hitleri mägiresidents Kotkapesa

13:43

Ukraina ründas Venemaal Toljattikautšuk ja Proton-Elektrotex tehaseid Uuendatud

23.10

Selgus Tallinna Raekoja platsi avaliku ruumi ideevõistluse võidutöö

06:23

Ukraina ülesehituse konverents läheb Eestile maksma 13,5 miljonit eurot

23.10

Jaagant: sotsid olid paljude jaoks teine valik, nüüd ei tundu esimene enam hea

23.10

Esimene Rail Balticu ooteplatvorm valmib tänavu Kurtnas

ilmateade

SPORT

15:45

Maailma hinnatumaid väravavahte vahetas NHL-is klubi

15:31

Karelson ja Nabi said teada MM-i avavastased

15:18

Selevko näitas GP-etapi lühikavas teist tulemust Uuendatud

14:05

MLB finaalseeria algas Milwaukee võiduga

loe: kultuur

15:15

Tanel Mütt: klubi kui järelmõte

14:32

Gunta Randla toob uuel näitusel vaatajate ette 18 kultuuritegelase portreed

14:06

Pildid: EKA väligaleriis avati graafilise disaini tudengite näitus "Loori taga"

13:05

Tallinna kammerorkester toob esmakordselt Eesti publiku ette James MacMillani viiulikontserdi

loe: eeter

14:32

Gunta Randla toob uuel näitusel vaatajate ette 18 kultuuritegelase portreed

12:41

Birgit Sarrap: seda ma õpin siiamaani, kui ilus on kuulata teist inimest ja ise olla tasa

10:38

Vaata uuesti: Marko Matvere üllatas "Suures muusikamängus" opereti ja räpiga

23.10

Galerii: "Suur muusikamäng" jätkab üllatustega

Raadiouudised

23.10

Päevakaja (23.10.2026 18:00:00)

23.10

Narva jõe reisilaevaliiklus on sulgemisohus

23.10

Turvariski tõttu suletud õpikeskkond on taas avatud

23.10

Kliimaseaduse arutelu on riigikogus ummikus

23.10

Transpordiameti töötajaid kahtlustatakse altkäemaksukuriteos

23.10

Raadiouudised (23.10.2026 15:00:00)

23.10

Prantsusmaa maksab laenamise eest kõrget hinda

23.10

Prantsuse kaupmehed valmistuvad homseks protestiks

23.10

Raadiouudised (23.10.2026 12:00:00)

23.10

Põhja-Sakala võimukriis lõppes Priit Toobali valimisega vallavanemaks

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo