Isamaa lubab sulgeda kliimaministeeriumi ja luua skandaalide uurimiskomisjoni

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles erakonna Tallinnas toimunud volikogul, et riigikogu valimiste kampaania Eestis on alanud ja ägeneb. Erakonna valimislubaduste seas on nii kliimaministeeriumi sulgemine kui ka skandaalide uurimiskomisjoni moodustamine.

"Needsamad kolm parteid, kes SALK-i juhtimisel on juurutanud valetavat poliitikat nii Kaja Kallase kui Kristen Michali valitsustes, on asunud nüüd läbi viima manöövreid poliitilise karistuse eest pääsemiseks ja maskeerumisvõrkude paigaldamiseks," ütles Reinsalu.

Isamaa esimehe sõnul surutakse Eesti 200 valimistel osalemisest loobuma, et nende alles jäänud valijad läheks võimestama Reformierakonda ja sotsiaaldemokraate.

"Niipalju poliitilisest vastutusest," sõnas Reinsalu. "Reformierakond on peaministri volikogu kõnega alustanud uue laine hirmutamise ja valetamisega. Seda rüütab turunduskampaania, mille alltekst on selline, et oleme küll läbi kukkunud, aga tulevikus teeme paremini."

"Reformierakond näitab kampaanias armastatud näitlejat, sotsid lähenesid teistsuguse taktikaga, püüdes oma kaasosalust Kallase-Michali valitsuses ära peita manöövriga, et peaministri kandidaadiks tuuakse välisministeeriumi kantsler. See manööver ei õnnestu!" lausus Isamaa esimees.

Isamaa poliitikaplaanid 2027. aasta riigikogu valimiste järel võttis Reinsalu kokku sõnadega "kodanikud otsustagu".

Erakond plaanib anda kodanikele õiguse algatada ennetähtaegsed valimised (Läti mudel) ning moodustada pärast valimisi skandaalide uurimiskomisjoni – komisjoni ees valetamine oleks kuritegu.

Kaitsevaldkonnas plaanib erakond piiri Venemaaga sulgeda.

Samuti lubab Isamaa negatiivset lisaeelarvet.

"Kokkuhoid algab ülevalt: parlamendi ja ministrite palgad, kliimaministeeriumi sulgemine, sihtasutuste ja toetuste kriitiline ülevaatamine," lubab erakond.

Maksude osas lubab Isamaa automaksu tühistamist ning põhitoiduainete (liha, kala, piim, puu- ja köögivili, leib) käibemaksu alandamist 13-protsendile alates 1. juulist 2027.

Ka lubas erakond lõpetada ettevõtjate kiusamise. "Kliimaseadus saadetakse prügikasti. Taastatakse investeerimiskindlus ja töörahu ressursipõhisele majandusele."

Tehisaru revolutsiooni lubab erakond viia ellu sama julgusega, millega kunagi ehitati digiriik. "Eesmärk on tegelik tootlikkuse kasv, eksport ja riigi enda lihtsam toimimine. Suveräänsusriske tajutakse."

Isamaa lubas kaitsta põhivabadusi ning üleliigsed piirangud tühistada.

Veel lubas erakond lastekasvatamise koormust peredele leevendada ning õpetajate sissetulekut kaitsta.

Energeetikas paneb erakond rõhku põlevkivile. "Energeetikas tagatakse juhitavad võimsused, kodumaine ressurss (sh põlevkivi) ja taskukohane hind. Põlevkivienergeetika kasutamiskõlbmatuks muutmine peatatakse."

Erakond lubas ka suuremat nõudlikkust eesti keelele avalikus ruumis, alalhoidlikku rändepoliitikat ja regionaalse tasakaalu taastamist.