Kui me suudame okupatsioonisümboleid teisaldades otsustavad olla, peaksime suutma sama otsustavalt uuendada ka energiasüsteemi. Vastasel juhul eemaldame mineviku monumendid linnaväljakutelt, kuid kaitseme nende majanduslikke vasteid valitsuse tasandil edasi, kirjutab Züleyxa Izmailova.

Eesti ÜRO ühingu ja välisministeeriumi korraldatud konverentsil "Piirideta põlvkond", kus pidasin oma elu esimese välispoliitikadebati, oli laual terav ja vältimatu küsimus: kuidas veenda meist kaugemaid Euroopa liitlasi, näiteks Hispaaniat või teisi Lõuna-Euroopa riike, suhtuma Ukraina toetamisse ning Euroopa idatiiva kaitsesse sama tõsiselt nagu me ise?

Vastus sellele küsimusele ei peitu diplomaatilistes manöövrites ega nõudlikus toonis. See peitub lihtsas põhimõttes, et kui soovime, et teised mõistaksid meie julgeolekumuresid, peame ka ise võtma nende muresid ja eksistentsiaalseid ohte täie tõsidusega. Liitlassuhted ega solidaarsus ei toimi ühepoolselt.

Eesti julgeoleku vankumatu alustala on Euroopa Liidu ja NATO ühtsus. Samal ajal, kui meie nõuame liitlastelt tingimusteta panustamist Läänemere piirkonna kaitsevalmidusse, mõjutavad kliimamuutused juba praegu rängalt ja vahetult meie lõunapoolseid liitlasi.

Äärmuslikud kuumalained, pikale venivad põuad ning laastavad maastikupõlengud kahjustavad sealset põllumajandust, kergitavad toiduainete hindu, toovad kaasa miljarditesse eurodesse ulatuvat majanduskahju ning nõuavad igal aastal enneaegselt tuhandeid inimelusid. Lõuna-Euroopa jaoks on kliimakriis igapäevane julgeoleku- ja inimelude päästmise küsimus.

Kuidas käitub samal ajal Eesti valitsus? Selle asemel, et olla oma liitlastele usaldusväärne ja põhimõttekindel partner, püüab Eesti oma kliimakohustusi hiilivalt lõdvendada, venitab energiasõltumatuse saavutamisega ning jätkab loodusvarade peenraha eest müümist.

Riigikontrolli ja keskkonnaõiguse keskuse värsked analüüsid kinnitavad kliimanoorte ja looduskaitsjate muret, et Eesti tegeleb roheülemineku juhtimise asemel süstemaatilise kliimarehepaplusega, mis pole mitte üksnes sotsiaalmajanduslikult kahjulik, vaid ka juriidiliselt õigusvastane.

Paber kannatab kõike

Riigikontrolli analüüs näitab selgelt, et Euroopa Liidu maakasutusmääruse ehk LULUCF-i sektori esimesel arvestusperioodil aastatel 2021–2025 on Eesti arvestuslik kasvuhoonegaaside puudujääk kasvanud ligi 10 miljoni tonni CO ₂ ekvivalendini. Selle asemel, et rakendada tõhusaid meetmeid ja piirata heidet, loodab valitsus olukorra lahendada paberil tehtavate metoodiliste korrektsioonide, erandite ja teistelt liikmesriikidelt maksumaksja rahaga ostetavate kallite arvestusühikutega.

Veelgi alarmeerivam on vaade aastasse 2050. Keskkonnaagentuuri ametlike prognooside kohaselt jääb maakasutussektor ka täiendavate meetmete rakendamisel 2050. aastal kasvuhoonegaaside netoheitjaks ligi 1,6 miljoni tonniga aastas. Kuna maakasutussektor on ainus valdkond, mis suudab looduslikult süsinikku siduda ja kompenseerida teiste sektorite vältimatut heidet, tähendab selle sektori heitjaks jäämine otsekoheselt seda, et Eesti ei saavuta 2050. aastaks kliimaneutraalsuse eesmärki.

Riigikontrolli auditi järeldusi toetab teravalt ka keskkonnaõiguse keskuse juriidiline analüüsis toodu, et kavandatud kliimakindla majanduse seaduse eelnõus sätestatud eesmärgid ja mehhanismid on otseselt õigusvastased.

Sektoripõhiste siduvate eesmärkide asendamine õiguslikult tühiste teekaartidega rikub põhiseaduse § 3 lõiget 1 ning läheb vastuollu riigikohtu Auvere lahendiga, mis nõuab heitkoguste etapiviisilise ja sektoripõhise jaotuskava sätestamist seaduses. Eelnõu eirab teaduspõhist kumulatiivset süsinikueelarvet, taganeb varasematest 2030. ja 2035. aasta heitevähendamise sihtidest ning rikub Pariisi kokkuleppest tulenevat tagasilangemise keeldu.

Selline seadusandlik ebamäärasus toob riigile kaasa reaalsed finants- ja õigusriskid alates tööstus- ja kaevanduslubade kohtulikust tühistamisest kuni kulukate kahjunõueteni nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Eesti põhiseaduse § 5 sätestab meie loodusvarade kui rahvusliku rikkuse säästliku kasutamise ning § 53 kehtestab igaühe kohustuse säästa elu- ja looduskeskkonda. Riigikohus kinnitas oma märgiliselt tähtsates Auvere lahendi järeldustes, et just nendest põhiseaduse sätetest tuleneb riigile otsene kohustus piirata heidet ning panustada kliimamuutuste leevendamisse.

Kohus rõhutas selgelt, et põhiseaduse § 3 lõike 1 kohaselt peab seadusandja need olulised heite piiramise küsimused ja sektoripõhised jaotuskavad sätestama otseselt seaduse tasemel. Valitsuse katse asendada seadusega kehtestatavad eesmärgid mittesiduvate teekaartidega on seetõttu otsene kõrvalehoidmine põhiseaduslikust vastutusest. Seda õiguslikku ja sisulist umbsõlme illustreerivad ilmekalt ka riigikontrolli tuvastatud faktid:

Energiajulgeolek on tegelik julgeolek

Eesti püüab kliimakohustusi vältida ja jätkame oma loodusvarade odavat väljavedu selle asemel, et luua kohapeal suuremat lisandväärtust. Eestis toodetavast aiandusturbast, mis moodustab tervelt 15 protsenti maailmaturust, viiakse valdav osa lihtsalt toormena välja, kuid kogu kaevandamisest ja kasutamisest tekkiv süsinikuheide kirjutatakse IPCC reeglite järgi Eesti arvele.

Keskkonnaamet on väljastanud turba kaevandamiseks pikaajalisi lube enam kui 21 000 hektaril, millest ligi 90 kehtib vähemalt 2040. ning 29 vähemalt 2050. aastani. Me hoiame kinni vanast saastavast mudelist, koormates oma kliimabilanssi, kuid andes ära tõelise majandusliku lisandväärtuse.

Eriti kõnekas ja kahetsusväärne on jälgida Isamaa ja EKRE esindajate retoorikat. Nad keelduvad jätkuvalt tunnistamast lihtsat tõsiasja, et kodumaise taastuvenergia kiire väljaarendamine pole ainult keskkonnapoliitiline eesmärk, vaid eelkõige meie majandus- ja julgeolekupoliitika nurgakivi.

Mida kiiremini vabaneme fossiilenergia sõltuvusest, seda tugevam on Eesti energiajulgeolek ja seda paremaid võimalusi saame pakkuda oma inimestele ja ettevõtetele stabiilse ning taskukohase elektri näol.

"Me hoiame kinni fossiilenergiast ning nimetame selle kaitsmist julgeolekuks, kuigi just sõltuvusest vabanemine peab olema meie eesmärk."

Äsja fossiilkütustest loobumise üle peetud vaidluste tõttu läbikukkunuks kuulutatud ÜRO kliimakonverentsil lausus Panama keskkonnaminister Juan Carlos Navarro tabavalt, et "oleme armunud oma röövijatesse", ja võrdles riikide sõltuvust naftast, gaasist ja kivisöest Stockholmi sündroomiga. See võrdlus tabab ka Eesti energiapoliitika vastuolu: me hoiame kinni fossiilenergiast ning nimetame selle kaitsmist julgeolekuks, kuigi just sõltuvusest vabanemine peab olema meie eesmärk.

Sama teravalt sõnastas vana energiamudeli väljavahetamise vajaduse ka Sunly tegevjuht Priit Lepasepp, öeldes uue Risti päikesepargi avamisel, et ettevõtte eesmärk on jõulise taastuvenergeetika arendamisega välja vahetada vana põlevkivikeskne energiamudel.

Kirjutasin juba 2022. aastal, et nõukogude pärandist vabanemine peab ulatuma ka energiamajandusse ning Vene piiri äärde koondatud tootmise asemel vajame hajutatud taastuvenergiat, salvestust ja tugevat elektrivõrku. Lepasepa sõnad kõnelevad samast vajadusest vana mudel välja vahetada.

Kui me suudame okupatsioonisümboleid teisaldades otsustavad olla, peaksime suutma sama otsustavalt uuendada ka energiasüsteemi. Vastasel juhul eemaldame mineviku monumendid linnaväljakutelt, kuid kaitseme nende majanduslikke vasteid valitsuse tasandil edasi.

Me ei saa nõuda liitlastelt pühitsetud solidaarsust Eesti julgeolekumurede suhtes, kui me ise peame nende eksistentsiaalseid, elukeskkonda ja tulevikku laastavaid probleeme teisejärguliseks. Julgeolek hõlmab nii sõjalist kaitset, energiajulgeolekut kui ka kliimakindlust.

Usaldusväärne liitlane on see, kes mõistab, et ühised kokkulepped ja rahvusvahelised kohustused kehtivad kõigile ühtemoodi. Eesti ei saa endale lubada rehepapi mainet Euroopas. Me peame lõpetama asendustegevused ja metoodikatega manipuleerimise ning kehtestama seaduse tasemel selged ja õiguslikult siduvad sektoriaalsed eesmärgid ning võimalused nende saavutamiseks.