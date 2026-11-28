Pühapäeval on Eestis tuuline ja külm, aga samas sajuta ilm.

Öö tuleb pilves selgimistega ning rannikul võib kohati vähest lörtsi, vihma ja lund sadada. Tuul puhub edelast kiirusega 3 kuni 9, rannikul iiliti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -6, Lõuna-Eestis kuni -8, kuid rannikul kuni +3 kraadi.

Hommik tuleb pilves selgimistega ja sajuta. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul iiliti kuni 14 meetrit sekundis. Külma on 0 kuni 6, rannikul sooja kuni 2 kraadi.

Päeval on pilvisus muutlik ning ilm peamiselt sajuta. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 4 kuni 10, rannikul iiliti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni +1, rannikul kuni +3 kraadi.

Esmaspäeval pilvisus tiheneb. Keskpäeval jõuab saartele lörtsi- ja lumesadu, mis edasi mandrile liigub. Lääne-Eestis läheb sadu tasapisi vihmaks üle. Päevane õhutemperatuur püsib nädala alguses 0 kraadi ümber. Teisipäeval tõuseb keskmine temperatuur 3 kraadi peale. Taevas on pilves ning kui öösel võib veel Ida-Eestis lund langeda, siis mujal sajab vähest vihma ja lörtsi. Sajud jätkuvad ka päeval. Kolmapäeval esineb pilvises taevas ka selgimisi ning kerged sajud tulevad öösel vihma ja lörtsi, päeval vaid vihmana alla. Sooja on keskmiselt 4 kraadi. Neljapäeval langeb keskmine temperatuur taas 0 peale. Taevas on muutlik ning pärastlõunal jõuab saartele vihmasadu, mis ka mandrile levib.