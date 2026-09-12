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Pühapäeval on taaskord sadu oodata

ilm
Vihmane ilm.
Vihmane ilm. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
ilm

Pühapäeval Norra merel pöörlev madalrõhkkond süveneb ja liigub Teravmägede suunas. Selle sajune lohk sirutub üle Botnia lahe Soome kohale ning avaldab mõju ka meie ilmale. Öösel on saartel ja Põhja-Eestis tihedamat vihma oodata. Hommikul lisandub lääne poolt pilvi ja päevaks toob see laialdasemaid sadusid.

Saabuval ööl on pilvisus muutlik, mitmel pool sajab hoovihma ning paiguti on udu. PUHUB valdavalt edelatuul 2-8, rannikul kuni 10, iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on 9 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Pühapäeva hommikul pilvisus tiheneb. Lääne- ja Põhja-Eestis sajab mitmel pool vihma, Lõuna-Eestis võib paiguti veel udu olla. Tuul puhub edelast 3-9, rannikul iiliti kuni 14 m/s. Sooja on 9 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega ja vihmane. Tuul puhub edelast ja läänest 3-9, iiliti 12, rannikul kuni 14 m/s. Pärastlõunal tuul nõrgeneb ja õhtul pöördub saarte rannikul loodesse. Sooja on oodata 14 kuni 19 kraadi.

Esmaspäeval on taevas pilvine ning mitmel pool rabistab hooti vihma. Õhtul pilvisus hõreneb ning sajuvõimalus väheneb. Kuigi teisipäeval näeb selgemat taevast enam, võib mõnel pool siiski ka veidi vihma tulla. Kolmapäeval pilvisus taas tiheneb. Kui ennelõunal sajab vaid kohati vähest vihma, siis pärastlõunal jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis edasi mandrile levib. Neljapäeval on taevas muutlik ning ikka ja jälle on oodata ka hoovihma. Sooja on järgneval päevil 15 kuni 20 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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