Reedel võib sadada nii vihma, lörtsi kui ka lund

Reedel liigub madalrõhkkond Lõuna-Skandinaaviast üle Läänemere Soome. Eesti jääb selle kaguserva. Tuul on tugev, taevas pilvine ning sajud tulevad alla nii vihma, lörtsi, kui lumena.

Eelolev öö tuleb pilvine, üksikute selgimistega ning sajab vihma ja lörtsi, kohati ka lund. Mandri-Eestis on libeduseoht! Valdavalt puhub mõõdukas, iiliti tugev kagu- ja lõunatuul ning õhutemperatuur on 0 kuni +3, saarte rannikul kuni +5 kraadi.

Reede hommikul on pilves selgimistega ilm. Laialdaselt sajab vihma, mandril sekka ka lörtsi. Puhub lõuna- ja kagutuul, saartel ja läänerannikul ka edelatuul 5-13, rannikul iiliti 18 m/s. Plusskraade on termomeetril 1 kuni 5.

Päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, mandril sekka ka lörtsi. Tuul puhub kagust ja lõunast 5-11, iiliti 14, saartel ja läänerannikul valdavalt edelast 9-15, iiliti kuni 22 m/s. Sooja on päeval 2 kuni 6 kraadi.

Laupäeval on taevas võrdlemisi pilvine. Sajab vihm, mandril sekka ka lörts ning öösel ja hommikul ka lund. Sooja on keskmiselt 3 kraadi. Pühapäeval on taevas muutlik aga esmaspäevast hakkab pilvisus taas tihenema. Neil päevil tulevad sajud alla vihmana. Sooja on pühapäeval keskmiselt 7, esmaspäeval 4 ning teisipäeval 6 kraadi.