X!

Lääne-Eestis tuleb esmaspäeval nii vihma kui ka lörtsi

ilm
Foto: Siim Lõvi /ERR
ilm

Ööl vastu esmaspäeva on pilvisus vahelduv, hommikuks Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ning saartele jõuab vihmasadu. Päev tuleb Lääne-Eestis vihma ja lörtsiga, Ida-Eestis olulise sajuta.

Ööl vastu esmaspäeva on pilvisus vähene ja vahelduv ning ilm sajuta. Hommikuks Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja saartel sajab kohati vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 10, iiliti 15, rannikul 10 kuni 15, iiliti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, saartel ja läänerannikul kuni +6 kraadi.

Esmaspäeva hommik tuleb Lääne-Eestis pilvisem, ida pool hõredama pilvisusega. Saartel ja läänerannikul sajab ka mitmel pool vihma. Puhub valdavalt mõõdukas, iiliti tugev lõunakaaretuul ning termomeetrinäit on 0 kuni +4, läänerannikul kuni +6 kraadi.

Päev tuleb Lääne-Eestis pilvine ja vihma ning sekka võib tulla ka lörtsi. Ida-Eestis on taevas muutlik ning päev möödub olulise sajuta. Tuul puhub valdavalt lõunakaarest 5 kuni 10, iiliti 15, rannikul 10 kuni 15, iiliti 20 meetrit sekundis. Sooja on oodata 2 kuni 7 kraadi.

Teisipäev tuleb pilvine, Lääne-Eestis selgimistega, kuid kõikjal siiski vihmane. Sooja on keskmiselt 5 kraadi.

Edaspidi hakkavad temperatuurid ikka kraadi-paari võrra langema – kolmapäeval on sooja keskmiselt 3 ning töönädala viimastel päevadel 2 kraadi. Ilm on pilves selgimistega ning sajab vihma ja lörtsi. Öösiti, vastu neljapäeva ja reedet ning reede õhtul langeb mõnel pool ka lund.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:32

Tomingas Idre võistlusest: hea peaproov Otepää tingimusteks

22:20

ETV spordisaade, 15. november

22:15

Jürgen Henn: meie homne motivatsioon ei tohiks sõltuda tabelikohast

22:06

Aktuaalne kaamera. Nädal

22:02

Venemaal Tatarstani tööstuskeskuses teatati pärast droonirünnakut põlengutest Uuendatud

21:36

Lääne-Eestis tuleb esmaspäeval nii vihma kui ka lörtsi

21:33

Eesti noorjudokad tõid suurturniirilt 18 medalit

21:28

Igas viiendas majapidamises pole töötavat suitsuandurit

21:23

"AK. Nädal": kas ilma andmekeskusteta enam kuidagi ei saa?

21:16

"AK. Nädal": mida tähendab Ida-Virumaale enam kui 300 töökoha kadumine?

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

15:51

Laupäeva öösel rünnati Vene luureteenistuse tellimusel kaitsetööstusettevõtte Threod hoonet Uuendatud

17:35

Michal palus ette valmistada Eesti-Vene piiri sulgemiseks vajalikud sammud Uuendatud

14.11

Haiglate 12-tunnised vahetused panevad õed ja hooldajad uut tööd otsima

08:29

SpaceX-il õnnestus esmakordselt kosmoselaev kinni püüda

22:02

Venemaal Tatarstani tööstuskeskuses teatati pärast droonirünnakut põlengutest Uuendatud

12:33

Reformierakond tahab vähendada lastega kodus olnud vanemate tulumaksu

14.11

Sõja 1725. päev: Zelenski: USA pakkus Ukraina alade loovutamist NATO liikmesuse vastu Uuendatud

14.11

Veiko-Vello Palm: Eesti peaks mõtlema naiste kohustusliku ajateenistuse peale

06:12

Isamaa tahab väiksemat palgatõusu riigikogu järgmisele koosseisule

08:59

Sabalenka sõimas mängus Svitolina vastu ukrainlasi

ilmateade

SPORT

22:32

Tomingas Idre võistlusest: hea peaproov Otepää tingimusteks

22:20

ETV spordisaade, 15. november

22:15

Jürgen Henn: meie homne motivatsioon ei tohiks sõltuda tabelikohast

21:33

Eesti noorjudokad tõid suurturniirilt 18 medalit

loe: kultuur

15:06

Galerii: Kondase keskuses avati akvarellistide ühenduse aastanäitus

14:59

Varajase muusika festivalil Tallinn feat. Reval toimub tänavu kaheksa kontserti

12:48

Kristiina Nurk: tänavakunst eeldab nii vabadust kui ka vastutust

11:33

Mart Niineste: maakonnalinnade rokiklubid – kellele ja milleks?

loe: eeter

16:54

Ike Volkov Kukerpillide tänutuurist: sellist tuuri me enam rohkem ei tee

16:30

Toitumisnõustaja Liis Orav: pikaelisuse kontekstis on kõrge valgusisaldus kõige olulisem

11:39

Vaimse tervise ekspert Erik Rüütel: pettuste vältimiseks tuleb endas kasvatada kriitilist mõtlemist

11:33

ETV2 teemaõhtu on pühendatud 90. sünnipäeva tähistavale Ants Üleojale

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (15.11.2026 18:00:00)

14.11

Päevakaja (14.11.2026 18:00:00)

14.11

Türil võistlesid noored puhkpillimängijad

14.11

Pärnus algas Rail Balticu silla ehituse ettevalmistus

13.11

Päevakaja (13.11.2026 18:00:00)

13.11

Microsofti teenuste tõrge häiris täna paljude Eesti asutuste ja ettevõtete tööd

13.11

Avati Saatse saapa ümbersõidutee

13.11

Dublinis püüavad Euroopa Liidu riigijuhid otsutada, kes räägiks Euroopa nimel Venemaaga

13.11

Rakveres esietendub 20. sajandi ajalugu kokkuvõttev "Europeana"

13.11

Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu riigikaitsekohtu loomiseks

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo