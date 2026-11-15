Lääne-Eestis tuleb esmaspäeval nii vihma kui ka lörtsi

Ööl vastu esmaspäeva on pilvisus vahelduv, hommikuks Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ning saartele jõuab vihmasadu. Päev tuleb Lääne-Eestis vihma ja lörtsiga, Ida-Eestis olulise sajuta.

Ööl vastu esmaspäeva on pilvisus vähene ja vahelduv ning ilm sajuta. Hommikuks Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja saartel sajab kohati vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 10, iiliti 15, rannikul 10 kuni 15, iiliti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, saartel ja läänerannikul kuni +6 kraadi.

Esmaspäeva hommik tuleb Lääne-Eestis pilvisem, ida pool hõredama pilvisusega. Saartel ja läänerannikul sajab ka mitmel pool vihma. Puhub valdavalt mõõdukas, iiliti tugev lõunakaaretuul ning termomeetrinäit on 0 kuni +4, läänerannikul kuni +6 kraadi.

Päev tuleb Lääne-Eestis pilvine ja vihma ning sekka võib tulla ka lörtsi. Ida-Eestis on taevas muutlik ning päev möödub olulise sajuta. Tuul puhub valdavalt lõunakaarest 5 kuni 10, iiliti 15, rannikul 10 kuni 15, iiliti 20 meetrit sekundis. Sooja on oodata 2 kuni 7 kraadi.

Teisipäev tuleb pilvine, Lääne-Eestis selgimistega, kuid kõikjal siiski vihmane. Sooja on keskmiselt 5 kraadi.

Edaspidi hakkavad temperatuurid ikka kraadi-paari võrra langema – kolmapäeval on sooja keskmiselt 3 ning töönädala viimastel päevadel 2 kraadi. Ilm on pilves selgimistega ning sajab vihma ja lörtsi. Öösiti, vastu neljapäeva ja reedet ning reede õhtul langeb mõnel pool ka lund.