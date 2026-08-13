Michal: arvan, et Tiit Land seatakse üles presidendikandidaadiks

Peaminister Kristen Michali sõnul on enam, kui 60 saadiku toetuse saanud Ülle Madise esimene kindel kandidaat presidendivalimistel. Ühtlasi usub Michal, et lisaks seatakse kandidaadina üles ka TalTechi rektor Tiit Land.

Peaminister Kristen Michal kinnitas, et toetab Ülle Madiset ja tema hinnangul oleks Madise hea president Eestile.

"Meil on üks kandidaat, kellel on umbes 60 saadiku toetus ja allkirju koguneb vaikselt ka juurde. See on hea uudis. See tähendab seda, et presidendivalimistel on esimene kandidaat, kellel on võimalik parlamendis kandideerida," ütles Michal.

"Teiste kandidaatide Tiit Landi ja Mart Helmega erakonnad veel vestlevad. Pakun, et Tiit Land kandidaadina ka ülesseatakse, mis tähendab, et parlamendis saavad valimisvoorud olema huvitavad," lisas ta.

Haridusministri Kristina Kallase sõnul ei ole ootus, mis presidendivalimistel on tekkinud, selline, mida Eesti põhiseaduse tegijad on ettenäinud.

"Selline ütlus, et Eestis president lihtsalt nimetatakse või et see on tippametnike konkurss naeruvääristab põhiseaduslikku korda. Seadus näeb ette, et president valitakse riigikogus ning meil ei ole üleriigilist rahvakampaaniat, debatte ja arutelusid," ütles Kallas.

"Eesti põhiseaduse järgi ei ole presidendi roll nii suur, et see eeldaks seda, et peaks olema nii laialdane rahva mandaat ehk siis presidendi puhul on tegemist rahvapeaga, kes esindab riiki. Rahva mandaadi taotlemine selleks pole eesmärgipärane," lisas ta.

Kallase hinnangul on riigikogu suvel seda tööd väga hästi teinud ja tegemist ei ole traditsioonilises mõttes valimistega, vaid kokkuleppega, kes on Eesti esindaja on järgmised viis aastat.

"Tänaseks on selline seis, et üle 60 saadiku on kokkuleppele jõudnud, et Eesti riiki peaks esindama järgmised viis aastat Ülle Madise. Ma loodan, et toetajaid tuleb ka juurde," ütles Kallas, lisades, et poliitilised mängud tuleks koju ja tunnetada riigimehelikku vastutust selle üle, mis ülesanne on riigikogul.

"Kui teised erakonnad ütlevad, et Madise suhtes reservatsioone ja põhimõttelisi maailmavaatelisi konflikte pole, ei saa ma aru, mis takistab neid teda toetamast. Meie ülesanne on koguneda ja president valida," ütles Kallas.

Kallas on kindel, et Madise täidaks oma rolli väga hästi tänu rahvusvahelisele autoriteedile ning väga selgele põhiseaduse tundmisele.

Kristina Kallas ja Margus Tsahkna Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Välisminister Margus Tsahkna sõnul on kõik Eesti 200 fraktsiooni liikmed Madise toetuseks allkirjad andnud.

"Eesti 200 on 100 protsenti oma sõnade taga nii nagu me räägime," ütles Tsahkna.

"Keegi taha ei taha vastutust võtta. See mäng on suunatud eelseisvatele valimistele (riigikogu valimised 2027 - toim). Hoiame seljad koos ja juhime riiki. Tuletan meelde, et kõigil on vastutus Eesti riigi ees. See pole sisepoliitiline mäng, kus on lust ja lõbu ning öeldakse teravaid asju teineteise kohta," lisas ta.

Tsahkna kutsub üles austama teisi, vaatamata sellele, mis valikuid tehakse.

"Vaadake enda ümber – peale Nõukogude Liitu – nii tõsist geopoliitilist segadust pole olnud. See mõjutab ka meie julgeolekut," ütles ta.

"Pidage meeles, et iseseisvus ei ole niisama garanteeritud. Hoiame julgeoleku ja sisepoliitika osas seljad koos," lisas ta

Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Kandidaate saab üles seada 21.-24. augustini.