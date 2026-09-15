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Opositsioon on rahulolematu haridusministriga, kuid teda üksi umbusaldama ei hakka

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Kristina Kallas.
Kristina Kallas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
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Opositsioonipoliitikud ei ole rahul haridusminister Kristina Kallase tööga, kuid ei pea mõttekaks üksi tema tagasiastumist. Ministrile heidetakse ette läbimõtlematuid otsuseid ja tuuseldamist.

Seitse isamaalast ja kolm fraktsiooni mittekuuluvat riigikogu liiget esitasid septembri alguses haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele (Eesti 200) arupärimise seoses haridusuuenduste korraga, mis tekitab paljudes peredes ja koolitöötajates teadmatust ja segadust. Üks neist mitmekordne haridusminister ja praegune riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees Tõnis Lukas (Isamaa).

"Esitasime arupärimise, et saada täpsemat informatsiooni, kuidas minister kavatseb selle segaduse lõpetada, mis koolides on seoses eelmise õppeaasta lõpu ja uue õppeaasta algusega ja see segadus jätkub, osal lastest ei ole praegu veel kooli kohta määratud. Nii et me nõuame sellise segaduse lõpetamist," ütles Lukas ERR-ile.

Nii Lukas kui ka mitmekordne haridusminister Mailis Reps leidsid, et mureks on kogu valitsuse halb tervis. Kallase üheks suureks probleemiks nimetas Reps läbimõtlemata otsuseid, mis ei toetu olemasolevatele uuringutele ja analüüsidele.

Sama meelt on ka riigikogu kultuurikomisjoni liige, keskerakondlane Vadim Belobrovtsev, kes tõi välja, et ministri umbusaldamist on juba mitu korda algatatud, kuid kasu ei ole sellest tema sõnul olnud.

"Haridus- ja teadusministeerium lihtsalt algatab reforme üksteise järel, aga need on läbi mõtlemata, läbi analüüsimata ja kahjuks tekitavad hästi palju probleeme. Kusjuures tihtipeale need probleemid on sellist laadi, et nad tekivad just sellepärast, et üks reform langeb kokku teisega ja tulemus on hoopis vastupidine sellele, mis on eelnevalt välja kuulutatud või mis ootused olid seoses ühe või teise reformiga. Nii et loomulikult me arvame, et Kristina Kallas pole oma ministri ülesannetega hakkama saanud, aga meie arvame, et lisaks sellele, et me võime rääkida tema umbusaldamisest, peame rääkima pigem siis terve valitsuse umbusaldamisest."

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Helle-Moonika Helme EKRE-st ütles ERR-ile, et segadus on tõepoolest mitmekihiline.

"See rahulolematus tõesti on juba nii suur, et meil on küll valimisteni veel mõned kuud minna, aga see ei õigusta seda, et mingit vastutust ta selle eest ei võta. Kui tuleks uus inimene, ta vähemalt võiks tunnistada, et on tehtud vigu. Ja vigu võiks ju parandada ka ja kõike saaks võib-olla veel paremaks teha, aga ma arvan, et Kristina Kallas kindlasti ei ole see inimene."

Koalitsiooni kuuluv kultuurikomisjoni esimees, reformierakondlane Liina Kersna ütles, et minister on algatanud olulisi reforme, kuid olud on teinud keeruliseks nii kaadrivoolavus kui eelarvekärped.

"Me oleme pidanud neid reforme tegema. Küsimus on olnud rohkem selles, millise tempoga neid reforme tehakse ja kui põhjalikult on need olnud valdkonnaga läbi räägitud. Nüüd on vaja neid reforme ette planeerides korralikult rakendada, anda kindlus valdkonnale, millised muutused tulevad, millised muutused ei tule, mis ajal need tulevad. Aga seda kindlust ei anna ministri tagasiastumine pool aastat enne valimisi," leidis Kersna.

Kersna lisas, et haridusvaldkonna muudatused peaksid olema teada vähemalt 1-2 õppeaastat enne rakendamist.

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