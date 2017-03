Lidl otsib võimalust Tartusse kaubanduskeskuseid rajada

Lidli kontserni kuuluvat kinnisvarahaldusettevõtet MMS Property Solutions esindav advokaadibüroo pöördus veebruaris Tartu linnavalitsuse poole, et uurida, kas linn peaks lähitulevikus perspektiivikaks Anne 44 asuva krundi võõrandamist, kirjutab Tartu Postimees.

Praegu asub krundil tuntud Anne saun ning piirkonna sotsiaalosakond, kuid linna vastuses seisab, et kinnistu müük pole plaanis.

Tartu linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven ütles, et Lidl on huvi tundnud veel teiste, sealhulgas praegu Rimile kuuluvate kruntide vastu, kus Rimi ise pole ehitustöid alustanud.

Muuhulgas on kõne all maatükid Jaama tänaval, Kalda teel ning Anne tänaval.