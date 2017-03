Sotsioloogide ühisavaldus ajendatult MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudist

Eesti ülikoolide sotsioloogid on viimasel ajal juhtinud tähelepanu, et on organisatsioone, mis esitavad sotsioloogiliste uuringutena näivate uuringute tulemusi, kuid kahelda tuleks nende organisatsioonide eesmärkides ja kompetentsuses. Täna teevad sotsioloogide ühendused ja ülikoolid sel teemal ühisavalduse, mille ERRi arvamusportaal oma lugejateni toob.