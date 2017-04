"Politsei teeb oma igapäevast tööd pingelistes olukordades, riskides meie kõigi turvalisuse nimel tihti oma elu ja tervisega. Ohuolukorras peavad politseiametnikud oma otsused langetama väga kiiresti, võttes arvesse iga juhtumi kõiki asjaolusid ning hoides inimeste turvalisust," postitas Ratas sotsiaalmeediasse.

Peaminister märkis, et antud juhul eiras juhtimisõiguseta mootorrattur suurtel kiirustel pika aja jooksul politsei peatumismärguannet, seades ohtu nii enda, oma kaasreisija kui ka kõigi süütute möödujate elud.

"Politsei pidi võtma vastu operatiivse otsuse ohtliku situatsiooni lõpetamiseks ja see neil ka õnnestus. Tunnustan politseid otsustava sekkumise eest, mis hoidis ära rängemad tagajärjed. Situatsiooni tekitamise ning enda ja süütute inimeste eluga riskimise eest vastutab täielikult ohtlikult käitunud mootorrattur, kes peab tegema juhtunust tõsised järeldused," kirjutas Ratas.

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles, et politseinikud, kes peatasid kihutava mootorratta väärivad tunnustust ning kriitika politseiriigist on täiesti arusaamatu.

Ta märkis, et tema jaoks oli üllatav ja kurb kuulda mootorrattajuhi ja tema toetajate õigustust ning juttu lausa politseiriigist. "Eesti mure ei ole mitte politseiriik, vaid austuse puudumine meie politseiametnike ja seaduste vastu. Kui see arusaamine jõudis mõnele kolju sisse, et politsei ei tee rikkujatele pai, on see oluline sõnum inimestele, kes püüavad sama üritada. Politsei tegevus võis ja võib seeläbi tulevikuski päästa elusid,“ rõhutas Karilaid.

Riigikogulane selgitas ka, et mootorratturi käitumine, eirates korduvalt ja eriti ohtlikul viisil politsei märguannet, jättis mulje eriti ohtlikust kurjategijast. "Politseil on keeruline märgata eemalt sõitja motiive - äkki põgeneti röövilt või hullemast, mitte pole puudu load ega soovita lihtlabaselt eputada sõprade või kaassõitja ees," rääkis Karilaid.

Ta lisas, et erilist tänu väärivad politseibussis olnud ametnikud, kes sekundi jooksul otsuse mootorratturi peatamiseks vastu võtsid. "See oli julge ja tegelikult ka ennastsalgav otsus. Hoopis lihtsam olnuks politseil jätta see manööver tegemata, lasta kurjategijal minna ning poleks olnud mingisuguseid uurimisi ega pahameelt. Ainult, et olnuks päevade küsimus, mil lubadeta juht oma õnne ja teiste inimeste eludega taas riskinuks," lausus õiguskomisjoni esimees Karilaid.

Politseiauto rammis reede õhtul Tallinnas kohati kuni 200 km/h sõitnud mootorrattast BMW, mida juhtis juhtimisõiguseta 22-aastane mees. Kokkupõrke tagajärjel paiskus mootorratas paremale küljele ning sellel viibinud juht ja kaasreisija kukkusid. Nii mootorratta juht kui ka kaasreisija, 22-aastane naine toimetati Ida-Tallinna keskhaiglasse kontrolli.