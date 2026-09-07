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Keskpolügoonil juhtunud õnnetuses sai viis tegevväelast vigastada

Eesti
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Foto on illustratiivne. Miinipilduja laskmised Nursipalus.
Foto on illustratiivne. Miinipilduja laskmised Nursipalus. Autor/allikas: Eesti kaitsevägi
Eesti

Tapa lähistel asuval kaitseväe keskpolügoonil juhtus esmaspäeval raske õnnetus, milles sai viis tegevväelast vigastada.

Kaitseväe peastaabi pressiteate kohaselt juhtus 120-mm miinipilduja moona testlaskmiste käigus õnnetus, kus sai kannatada viis Scoutspataljoni tegevväelast.

"Täna korraldatud 120 mm miinipilduja moona testlaskmisel tekkis relva sees ülerõhk, mis põhjustas relvaraua purunemise. Relva lähedal olnud viis tegevväelast said vigastada. Üks neist raskemalt," ütles Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Madis Koosa pressiteate vahendusel.

Meedikud vaatasid kannatada saanud tegevväelased kohapeal üle ning nad viidi lisakontrolliks haiglasse. Kannatanute lähedasi on teavitatud.

Sõjaväepolitsei ja kaitsepolitseiamet algatasid juhtunu detailide ja asjaolude väljaselgitamiseks uurimise.

Toimetaja: Mait Ots

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