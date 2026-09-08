Datasel: meie andmed näitavad RKIK-i lepingute väärtuseks üle 150 miljoni euro

Datasel kutsub riigi kaitseinvesteeringute keskust (RKIK) arutelule, kuna kaubad toodeti ja tarniti ning kvaliteediga seotud süüdistused on endiselt vaieldavad, kirjutas Dataseli pressiesindaja. Ühtlasi seisis avalduses, et ettevõtte andmetel on RKIK-il Dataseliga tegelikult sõlmitud 150 miljoni euro eest lepinguid.

"Meie sõnum on lihtne: Dataselil oli võimekus ja juurdepääs tarneahelale nende lepingute täitmiseks. Kaubad toodeti, kontrolliti ja tarniti või tehti kättesaadavaks pealevõtmiseks ning hilisemad süüdistused kvaliteedi ja lepingu lõpetamise osas on jätkuvalt vaieldavad. Ükski kohus ega vahekohus ei ole neid küsimusi veel otsustanud," seisis teates.

Avalduses selgitati, et lepingunumbrite taga on insenerid, tehasemeeskonnad ja spetsialiseerunud tarnijad, kes panustasid heas usus oma aega, materjale ja kapitali. Ladudes seisvad kaubad toovad aga kaasa uusi kulusid ning parema lahendusena tuleks Dataseli arvates töö ohutult ja läbipaistvalt lõpule viia ja mitte lasta lahendataval ärivaidlusel muutuda aastaid kestvaks kohtuteeks.

Dataseli sõnul kirjeldatakse avalikus arutelus vaid ühtainsat 70 miljoni euro suurust lepingut, kuid see ei ole tõsi.

"Riigikontroll teatas 71,6 miljoni euro suurusest vaieldavast hankemahust kõigi tarnijate peale kokku ja 59,8 miljoni euro suurusest ettemaksust suurimale tarnijale. Endine kaitseminister Hanno Pevkur kirjeldas eraldi konkreetselt Dataseliga seotud summat kui ligikaudu 60 miljonit eurot. Dataseli lepingu- ja raamatupidamisandmed näitavad RKIK-i lepingute väärtuseks üle 150 miljoni euro, millest saadud ettemaksud moodustavad umbes 59 miljonit eurot ning tarnitud ja arveldatud kaupade väärtus ligikaudu 58 miljonit eurot," kirjutas pressiesindaja.

Esindaja sõnul vahetasid RKIK ja Datasel mitme kuu jooksul päringuid, kirjalikke pakkumisi, tehnilist teavet ja lepingutingimusi ning Datasel avalikustas oma tarneahela, tootmisallikad, päritoluriigid, toodete asukohad ja tehnilise võimekuse. Lõplikele lepingutele eelnes ostueelne kokkulepe ning RKIK-i esindajad külastasid enne tellimuse esitamist asjakohaseid tootmisrajatisi ja viisid lepinguperioodil läbi täiendavaid inspektsioone.

"RKIK on hiljem öelnud, et nende praegune meeskond ei leia dokumentatsiooni, mis näitaks, kuidas esialgne kontakt Dataseliga loodi või kuidas ettevõte välja valiti. See ilmselge lünk RKIK-i dokumendihalduses ei ole tõend selle kohta, et Datasel varjas teavet või et järgnenud kuudepikkusi läbirääkimisi ja kontrolle ei toimunud," selgitas pressiesindaja.

"Datasel on 2005. aastal asutatud Itaalia kaitsetööstuse tarnija. Selle tehnilise vundamendi moodustavad asutaja ja jätkava tehnilise kaastöötaja Sandro Pazzini kogemused ning tööstusvõrgustik, kelle varasem töö tunnustatud Euroopa kaitseettevõtetes hõlmas suuri ja kõrge väärtusega programme. 2024. aastal omandas Dataseli Neco Defence Munitions, lisades tööstuslikke ressursse ja laiema grupi kogemusi metallurgia, valamise, täppisehituse ja ülitäpse masinatöötluse valdkonnas," kirjeldati ettevõtet teates.

Datasel: veebileht ei ole usaldusväärne näitaja tööstuslikust võimekusest

Datasel tegutseb enda sõnul tarnija, tootja ja integraatorina väljakujunenud tootmispartnerite kaudu, kelle hulka kuuluvad kogenud laskemoonakomponentide tootjad, kes tegutsevad aktiivselt ja varustavad ka teisi Euroopa kaitsekliendist tellijaid.

"See võrgustunud mudel on kaasaegses kaitsetööstuses tavaline. Ettevõtte veebileht või ajalooline töötajate arv ei ole usaldusväärne näitaja tööstuslikust võimekusest, mis on saadaval selle lepingulise tarneahela kaudu. Datasel on täitnud lepinguid enam kui 110 miljoni euro väärtuses ja pärast Neco Defense Munitionsi poolt omandamist on ootel mitmeid sarnase iseloomuga tellimusi," seisis teates.

Väide, et Datasel ei tarninud midagi, on vastuolus avalike andmetega ning endine minister Pevkur kinnitas, et tarned toimusid ning kümnete miljonite eurode väärtuses materjali hoiti Euroopa laos, kus ministeeriumi audiitorid ja sisekontrolli töötajad seda füüsiliselt kontrollisid, öeldi avalduses.

"Lepingute raames esitati inspektsiooniks mitmeid partiisid. RKIK-i esindajad kontrollisid asjaomaseid partiisid ja andsid loa nende väljasaatmiseks. Seejärel võeti kaubad peale või tehti pealevõtmiseks kättesaadavaks. Datasel maksis tootmispartneritele ka märkimisväärseid ettemakseid, jätkas materjalide hankimist ning säilitas laovarusid ja tellimustega seotud tarnijate kohustusi. Tootmine, kontrollimine, väljastamine, vastuvõtmine ja lõplik kohaletoimetamine Eestisse on eraldiseisvad etapid ning aruandlus ei tohiks neid taandada üheks väiteks, et midagi ei tarnitud," kirjutas Dataseli pressikontakt.

Datasel: RKIK teatas lepingute ülesütlemisest enne, kui edastas avalikustatud murekohad

Datasel vaidleb vastu süüdistustele kvaliteediprobleemide kohta.

"Meie tollaste dokumentide kohaselt edastati praegu avalikustatud spetsiifilised murekohad ametlikult alles nädalaid pärast seda, kui RKIK oli esitanud lepingute ülesütlemise teated. See sündmuste käik on oluline: hiljem esitatud süüdistused ei saa ilma tõenditeta kinnitada, et just tõendatud kvaliteedipuudus oli varasema lepingu lõpetamise tegelikuks põhjuseks – pigem näib see tagantjärele otsitud põhjendusena," seisis avalduses.

Dataseli sõnul peaks korrektne tehniline pretensioon välja tooma puudustega partii, lepingulise spetsifikatsiooni, proovivõtu- ja katsemeetodi, ekspertide järelduse, kirjaliku teate ja võimaluse vea parandamiseks. Neid küsimusi pole ükski kohus ega vahekohus lõplikult otsustanud. Datasel esitab asjakohases menetluses täielikud dateeritud dokumendid – sealhulgas inspektsiooniaktid, kirjavahetuse, tarneandmed ja ülesütlemisteated.

"Ilma, et me tunnistaksime ühegi tarnitud toote mittevastavust, on Datasel endiselt valmis austama kokkulepitud garantiid. Iga tõeline, nõuetekohaselt tuvastatud, dokumenteeritud ja garantiiperioodi jooksul tõstatatud mittevastavus uuritakse läbi ning selle kinnitamisel toode parandatakse või asendatakse vastavalt lepingule," kinnitas ettevõte.

RKIK on tunnistanud, et välise rahastamise ajakava aegumine oli lepingu lõpetamise põhjuseks. Datasel palus RKIK-il kontrollida täiendavaid valmiskaupu ning ettevõtte andmetel ei osalenud RKIK neil inspektsioonidel pärast vastava EL-i rahastamis- või autoriseerimisakna sulgumist.

"Rahastamise tähtaeg ei ole iseenesest tõend tarnija mittekohase täitmise kohta. Samuti ei nulli see juba toodetud kaupu, tehtud kulusid, garantiiprotseduure ega lepingu lõpetamisest põhjustatud kahjusid," seisis teates.

RKIK-i väide, et Dataseli vastunõue võib olla "taktikaline", on ettevõtte hinnangul spekulatiivne, eriti kuna RKIK on samuti tunnistanud, et ei ole alusdokumente läbi vaadanud.

"Dataseli nõuded põhinevad lepingutel, kirjavahetusel, kontrolli- ja tarneandmetel, tarnijate ettemaksudel, laoseisudel ja kahjutõenditel. Need materjalid esitatakse pädevale Eesti kohtule ja rahvusvahelisse vahekohtusse, mitte ei arutata valikuliste avalike kommentaaride kaudu."

Datasel soovib RKIK-iga lepingud taastada

Ilma, et see piiraks ettevõtte nõudeid ja õiguslikku positsiooni, palub Datasel RKIK-il alustada viivitamatult heas usus arutelusid lepingute taastamise või samaväärse struktureeritud lõpuleviimise kokkuleppe saavutamiseks. Datasel on valmis kaasama oma tarneahela, esitama järelejäänud kaubad lepingujärgseks kontrolliks, lahendama kõik nõuetekohaselt dokumenteeritud garantiiküsimused ja täitma ülejäänud kohustused vastastikku kokkulepitud ning äriliselt mõistliku ajakava piires.

"See ettepanek tehakse ilma lepingurikkumise, hilinemise, vastutuse või mittevastavuse tunnistamiseta. Iga lahendus eeldaks ka vastavat ostjapoolset rahastamist, heakskiite, kontrolli, aktsepteerimist, transpordi korraldamist ja maksetingimusi," kirjutas Dataseli esindaja.

Teates pöörduti ka ajakirjanike poole, kellel palutakse küsimust õiglaselt uurida.

"Me ei palu meedial otsustada juriidilise vaidluse üle ega pooli valida. Palume, et kronoloogia, tarned ja olemasolev lahenduskäik saaksid osaks samasugusest tähelepanust nagu süüdistused. Kui Eestil on laskemoona vaja ja Datasel on jätkuvalt valmis seda tarnima, ei tohiks tõsist arutelu lepingu lõpuleviimise teemal eos välistada."

Datasel on valmis lepingu lõpule viima.

"Kui laskemoona on vaja ja Datasel on endiselt valmis tarnet lõpule viima, väärib Eesti avalikkus teada, miks uks lepingu täitmiseks on jätkuvalt suletud. Oleme valmis laua taha istuma, kuulama ja andma oma panuse, et alustatu lõpule viia."