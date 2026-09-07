Ekslikult surnuks tunnistatud pensionär peab kuu aega rahata toime tulema

Narvas tunnistati ekslikult surnuks eakas pensionär, kes peab nüüd kuu aega pensionirahata toime tulema. Riik tunnistab eksimust, kuid tulevikus sellised apsakaid nende sõnul täelikult välistada ei saa. Politsei algatas juhtunu uurimiseks teenistusliku kontrolli.

Narva pensionäri 79-aastase Zinaida Jelina elu tegi totaalse pöörde 18. augustil, kui ta ekslikult surnuks tunnistati ja tema nimi rahvastikuregistrist kustutati. Inimese jaoks tähendab see seda, et pangaarve on päevapealt lukus, dokumendid ja ravimiretseptid enam ei kehti.

"Millestki ei saa aru. Olen kui lollike. Sõnu ei jätku. Kuidas siis nõnda? Olen ju elus, aga järsku surnud," sõnas Jelina "Aktuaalsele kaamerale".

Zinaida aimab, et ta võidi kellegagi segamini ajada, kuid see pole kindel. Praegu kulutab Zinaida Jelina ametiasutuste lävepakke, et oma endist elu taastada. Uued dokumendid sai ta 2. septembril, kuid pensioniarvestus taastub alles kümne päeva pärast. Seniks soovitas politsei paluda rahalist tuge sugulastelt.

Siseministeeriumi andmeil tuleb sarnaseid apsakaid Eestis ette paar-kolm korda aastas ja reeglina on tegemist inimliku eksitusega. Rahvastikuregistrit lollikindlaks muuta pole võimalik.

"Oleme ausad, et kui keegi lihtsalt kirjutab vale inimese andmed, siis ükski masin ei suuda seda kinni püüda. Inimene on nendes süsteemides kõige nõrgem lüli. Päris seda välistada ei saa," sõnas siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juht Enel Pungas.

Zinaida Jelina sõnul on tema käekäigu vastu huvi tundnud linna- ja riigiametite esindajad, kuid vabandanud pole keegi.

"Ma tahaks selle naise silma vaadata, kes mind nõnda alt vedas. Kui temaga niimoodi tehtaks," ütles Jelina.