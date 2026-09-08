Venemaalt väljaviidud raha hulk tõusis rekordtasemele

Väljaande The Moscow Times vahendatud keskpanga andmete kohaselt viidi teises kvartalis riigist välja 12,2 miljardit dollarit tehingute tulemusel, mis ei kuulu ühtegi tavapärasesse keskpanga kategooriasse (import, võlgade tagasimaksmine, investeeringud jne) ning klassifitseeriti maksebilansis puhaste vigade ja väljajätmistena.

Selliste tehingute maht, mida keskpank ise selgitada ei suuda, kasvas võrreldes esimese kvartaliga, kui see oli 1,4 miljardit dollarit, teises kvartalis 8,7 korda ja jõudis alates 1994. aastast registreeritud keskpanga andmete kohaselt kõigi aegade rekordini. Keskpanga statistika kohaselt ei ole Venemaa majandus kunagi nii suures ulatuses välisvaluutat selge põhjuseta väljavoolu tõttu kaotanud – mitte üheski täiemahulise sõja-aasta kvartalis ega ka Venemaa jaoks kuldsetel 2010. aastatel, kui nafta hind oli üle 100 dollari barreli kohta, ega ka 1990. aastate segaduste ajal.

Keskpank nimetas maksebilansi vigu ja väljajätmisi statistilisteks erinevusteks, kuid selle kirje alla võivad peituda ka arvestamata tehingud ja potentsiaalselt varjatud kapitali väljavool, ütles majandusteadlane Dmitri Polevoi The Moscow Timesile.

Eelmine kvartalirekord selle kirje osas registreeriti keskpanga andmetel 2009. aasta esimeses kvartalis (8,3 miljardit dollarit). Tollast rekordit ületati nüüd aga peaaegu 1,5-kordselt. Vigade ja väljajätmiste tõttu lahkus riigist iga kümnes dollar kvartali eksporditulust (125,7 miljardit dollarit) ning peaaegu kolmandik kaubandusbilansi ülejäägist (38,3 miljardit dollarit).

Venemaalt viisid viimastel kuudel aktiivselt raha välja ka jõukaimad ärimehed, sealhulgas Vladimir Putinile lähedalseisvad ettevõtjad, rääkisid juulis Venemaa eliidiga seotud allikad USA majandusväljaandele Bloomberg. Nende sõnul püüavad miljardärid paigutada raha välismaale, kuna kasvavad mured majanduse ja pangandussüsteemi pärast ning kardetakse, et nende varad võidakse konfiskeerida, et täita raskustes sõjaeelarvet. Bloombergi allikate sõnul kannavad ärimehed raha Küprosele, Araabia Ühendemiraatidesse, Türki, Saudi Araabiasse ja isegi Aafrikasse, kirjutas The Moscow Times.

Keskpank võib klassifitseerida vigade ja väljajätmistena osa kapitali väljaviimisega seotud "halle" tehinguid, märkis leht. Selle kirje alla võib peituda ka riiki mittelaekuv või varju suunduv eksporditulu. See tekitab aga Venemaa valuutaturul tasakaalustamatuse", mis tähendab, et müügiks saadaolevaid dollareid ja eurosid jääb vähemaks, samal ajal kui nõudlus välisvaluuta järele püsib, ütles investeerimisfirma Rikom-Trus analüütik Oleg Abelev lehele.