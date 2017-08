Uuring: Eesti on toidu "puhtuse" poolest Euroopas teisel kohal

Euroopa toiduohutusameti (EFSA) raporti kohaselt on Euroopa "kõige puhtam" ehk kõige pestitsiidiejääkidest vabam toit Soomes. Teisel kohal on Eesti.

Raportis nenditakse, et Euroopa Liidus tarbitud toit on endiselt suuremas osas vaba pestitsiidide jääkidest või kui neid ka leitakse, on kemikaalide määrad seadusega lubatud piirides, vahendas eu-uutiset.fi.

2015. aastal Euroopa Liidus kogutud toiduproovidest oli rohkem kui 97 protsenti sellised, kus pestitsiidijäägid ei ületanud seadustega paika pandud tasemeid. Sarnane tulemus saadi ka 2014. aastal tehtud uuringus.

Teste tehti 30 riigis ning kokku võeti 82 000 proovi. Uuriti 300 erinevat toiduainet.

Raporti kohaselt on Soomes Euroopa "kõige puhtam toit" ehk üheksast testitud tootest ei leitud lubatud piire ületavaid pestitsiidijääke. Soome andmed koostati 2000 proovi alusel, millest 600 olid kodumaised.

Soomes võetud proovidest oli 10,8 protsenti sellised, millest leiti jälgi pestitsiidest, kuid ka kõige halvimal juhul oli jääke vaid kaheksandik sellest määrast, mida EFSA peab turvaliseks.

Teisel kohal on toidu puhtuse poolest Eesti, kus pestitsiidijääkidega oli 18 protsenti proovidest.

Kõige rohkem pestitsiidijääke leiti Hispaanias ja Belgias tehtud proovidest. Samas kui pöörata tähelepanu vaid nendele proovidele, kus pestitsiidijääkide määr on suurem kui lubatud, on kõige halvem seis Küprosel ja Maltal. Mõlemas riigis tehtud proovidest on 5,5 protsenti sellised, kus pestitsiidijääke on rohkem kui EFSA lubab.