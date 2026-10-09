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Jõks: pean EKÕK-i eduvõimalusi Euroopa inimõiguste kohtus väikseks

Eesti
Allar Jõks saates
Allar Jõks saates "Reedene intervjuu" Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Eesti kristliku õigeusu kiriku (EKÕK) ja Pühtitsa kloostri Euroopa inimõiguste kohtule esitatud kaebuse eduvõimalused on väiksed, sest kaebus on ennatlik ning näitab EKÕK-i ja kloostri usaldamatust Eesti kohtusüsteemi vastu, ütles endine õiguskantsler Allar Jõks.

Jõks hindab EKÕK-ja Pühtitsa kloostri esitatud kaebuse eduvõimalusi väikseks, sest Euroopa inimõiguste kohtusse (EIK) pöörduti ennatlikult.

"EIK-i pöördumiseks on kehtestatud väga ranged reeglid. Üheks tingimuseks on, et kaebaja on kasutanud ära kõik siseriiklikud õiguskaitsevõimalused. Teiseks eelduseks on kaebaja tegelik õiguste rikkumine olukorras, kus siseriiklikult ei ole enam jäänud ühtegi võimalust oma õigusi kaitsta. Teisisõnu ei hinda EIK abstraktselt seaduste kooskõla Euroopa inimõiguste konventsiooniga. Veel vähem annab ta ennetavaid tõlgendusi, kuidas seadust kohaldada," märkis Jõks.

Seega tuleks juba praegu küsida, kas EKÕK-i ja Pühtitsa kloostri õigusi on juba rikutud, ja kui nii, siis kas on ammendatud kõik õiguskaitsevõimalused. Kuivõrd EKÕK-ile ja kloostril on aega seadusega nõutud muudatuste elluviimiseks 27. detsembrini, siis ei saa kummalegi küsimusele praegu ammendavalt vastata, leidis Jõks.

Näiteks saab siseministeerium alles peale 27. detsembrit hinnata, kas EKÕK-i ja kloostri tehtud muudatused on piisavad; ja kui mitte, siis algatada maakohtus sundlõpetamise menetluse. "Kui sundlõpetamise menetlus algatatakse, ka siis ei ole EKÕK õiguskaitsevõimalused ammendunud, sest usulise ühenduse kaitseks on olemas tõhus kohtulik kontroll koos edasikaebeõigusega, "märkis Jõks.

Seega võib vaidlus läbida kolm kohtuastet. Ja kui kohtumenetlustes ilmnevad asjaolud, et kirikute ja koguduste seadus satub rakendamisel vastuollu põhiseadusega, saab algatada omakorda normikontrolli seaduse suhtes ja jõuda teistsuguse tulemuseni, kui jõudis tänavu juunis riigikohus, ütles Jõks.

"Järelikult on EKÕK ja Pühtitsa klooster pöördunud EIK-sse varaküpselt ehk ennatlikult.
Miks? Vaevalt, et see on tingitud teadmatusest. Küll võib siin näha soovi näidata usaldamatust Eesti kohtusüsteemi vastu. Kõigil, kellele selline mõttekäik meeldib, soovitan testida kohtusüsteemi teisel pool Narva jõge," lausus Jõks.

Eesti kristlik õigeusu kirik (EKÕK) ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused. Vaidluse all on kirikute ja koguduste seaduse muudatused, mis annavad mõlemale aega 28. detsembrini katkestada sidemed Vene õigeusu kirikuga.

Toimetaja: Marko Tooming

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