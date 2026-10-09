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Merz: Schröderi osalemine Putini sünnipäeval oli amoraalne

Välismaa
Friedrich Merz
Friedrich Merz Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Tobias SCHWARZ
Välismaa

Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz on sügavalt nördinud, et endine kantsler Gerhard Schröder osales sel nädalal Venemaa president Vladimir Putini sünnipäeval, teatas Saksamaa valitsuse pressiesindaja reedel.

Aastatel 1998–2005 liidukantslerina teeninud Schröderit on Saksamaal ja välismaal korduvalt kritiseeritud sidemete pärast Putini ning Venemaa äriringkondadega. Need suhted on püsinud hoolimata Moskva 2022. aasta sissetungist Ukrainasse ja sellele järgnenud lääneriikide sanktsioonilainetest.

"Sõja eest Ukrainas vastutab üksnes Putin. Tema käsud on toonud mõõtmatuid kannatusi, tsiviilohvreid, purustatud peresid, surnuid ja haavatuid," ütles pressiesindaja. "Liidukantsleri hinnangul on härra Schröderi osalemine sellisel peol lausa amoraalne."

Putin sai kolmapäeval 74-aastaseks.

Visiit pälvis kriitikat ka Schröderi koduerakonna Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) seest.

Erakonna kaasesimees Lars Klingbeil, kes töötab Merzi juhitavas konservatiivide koalitsioonis rahandusministrina, nimetas ajalehe Süddeutsche Zeitung andmetel visiiti Ukraina rahva kannatusi arvestades täiesti vastuvõetamatuks.

Schröder on viimase 20 aasta jooksul nimetatud mitmele kõrgele ametikohale Venemaa suurettevõtetes.

Peagi pärast ametist lahkumist asus ta juhtima Gazpromi veetava Läänemere gaasijuhtme projekti Nord Stream aktsionäride komiteed, mida ta oli ametis olles toetanud, ning hiljem töötas ta juhtivatel kohtadel Venemaa naftatootja Rosneft juures.

Varem sel aastal teatas Putin, et eelistaks Euroopa uue julgeolekukorralduse läbirääkimistel kõneluspartnerina Schröderit. Euroopa Liit ja Merzi valitsus lükkasid selle mõtte kohe tagasi.

Eelmisel nädalal asus Schröder Venemaa jaekaubandusketi Hyperglobus nõukogusse. Ettevõte on Saksamaa kontserni Globus Holding haru, millele kuulub Venemaal üle 20 hüpermarketi.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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