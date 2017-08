Valga teemapargis näeb taastatud Nõukogude tanki

Valga militaarteemapargis tehti sõidukorda Nõukogude tank T-34-85, mis Vene sõjaajaloolaste andmeil on osalenud Berliini lahingus. 1944. aastal valmistatud tanki originaalist on alles vaid kere, kogu sisemus on asendatud varuosadega, mida oli võimalik hankida ja masinale sobitada.

Võimas suitsupahvak annab märku, et mootor töötab ja 32 tonni kaaluv sõjamasin on valmis liikuma. Kaks tiiru ümber Valga militaarteemapargi hoonete olid esimesed, mis mitu aastat kestnud ümberehituse järel õnnestus teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Algul oli ainult karp - luugid kinni keevitatud, rattad kinni keevitatud, õõtshoovad kinni keevitatud ja sees oli puhas tühjus - polnud mootorit ega käigukasti, olid peaülekanded, mis on korpuse küljes. Ka torn oli keevitatud korpuse külge ja tornilaagrist oli eemaldatud kaks kolmandikku," kirjeldas tanki üks taastajaist Raul Seidla.

"Minu roll oli keevitamine, lahti lõikamine ja osade parandamine," kirjeldas teine taastaja Toomas Palumaa.

Nuputada ja arvutada tuli päris kõvasti, sest varuosi polnud võtta. Nii sobitati tankile Vene buldooseri käigukast, mis, nagu selgus, töötab seal pareminigi kui originaal. Mootor leiti vanalt liikuvalt jõujaamalt.

"See pole mitte lihtsalt samasugune, vaid originaaltanki mootor alumiiniumplokiga. Sealt saime mootori, millel oli väga vähe töötunde," ütles Seidla.

Sõidukorda putitatud tank on osalenud lahingus ja saanud seal miinitabamuse, sest keres on praod.

"Esimene tank, mis Valgas Tartu maantee ääres seisis, lasti vastu taevast. Vene valitsus otsustas seejärel tuua Valka järgmise postamenditanki. See tank seisis lihakombinaadi vastas olevas sõjaväeosas postamendi peal," kirjeldas kolmas tankitaastaja Arnold Iprus.

Vene vägede lahkumise järel jäeti tank maha ja nüüd on see militaarteemapargis. Vene sõjaajaloolased on aidanud sõjamasina lugu uurida.

"See tank on osalenud Berliini lahingus ja viimatise militaarajaloofestivali ajal naljatasime, et pole sugugi võimatu, et Punaarmee allohvitserid Jegorov ja Kantaria võisid sellegi tanki peal olla, mis liikus Riigipäevahoonele ja kust viidi punane lipp selle katusele lehvima," ütles Valga militaarteemapargi juhataja Meelis Kivi.

Sõidukorras tanki T-34-85 näeb nüüd Valgas asuvas Euroopa ühes omapärasemas militaarteemapargis ja selle korraldatavail sõjaajaloo üritustel.