Euroopa poliitikud kritiseerivad USA eriesindaja Jared Kushneri Venemaa-vaateid ja osa ukrainlasi nõuab ta lahkumist rahusaadiku kohalt, kirjutab Politico. Eesti ekspertide arvates üritavad ameeriklased Venemaa liidrit kiites ja Ukrainat survestades jõuda kiiremini rahuleppeni. Samas on USA mõjuvõim Ukraina üle muutunud ajaga aina väiksemaks.

USA presidendi Donald Trumpi eriesindaja ja väimees Jared Kushner on sattunud Euroopa riikide pahameele alla, sest nimetas Saksamaa taskuhäälingule antud intervjuus Venemaa juhti Vladimir Putinit poliitika suurmeistriks, kes on näidanud Ukrainas üles vaoshoitust.

"See on põhimõtteliselt muutunud varisõjaks, kus Euroopa rahastab ja relvastab

Ukrainat Venemaa vastu võitlemiseks. Pole vaja suurt valearvestust selle sõja suureks eskaleerumiseks. Seni on Putin näidanud üles vaoshoitust. Ta on lubanud tuumarelva kasutamisest hoiduda, mis on ilmselgelt suur asi," ütles Kushner.

Samal ajal kutsus Trump sotsiaalmeediasse postitatud pildil Putinit oma sõbraks.

Julgeolekueksperdi Rainer Saksa sõnul on nende sõnumite taga nii siirad tunded kui ka soov sõja lõpetamises kiiresti kokku leppida. Ameeriklaste arvates on seda võimalik saavutada ühte poolt kiites ja teist survestades. Ukrainal on kindlasti raske, sest neil on vaja Patrioti õhutõrjerakette ja Starlinki satelliitsidesüsteemi, kuid samas on nad ajaga aina iseseisvamaks muutunud.

"Aastate jooksul, esiteks tänu Euroopale, ja ma rõhutaksin eraldi just Põhjamaade ja Saksamaa toetust, on Ukraina kaitsetööstus kindlasti märksa võimekamaks muutunud. See tagab neile järjest rohkem iseseisva sõjapidamise võimet. Ma julgen pakkuda, et siin veel mõne aja, võib-olla aastakese, möödudes USA-l seda võimalust Ukrainat survestada jääb veelgi vähemaks," rääkis Saks.

Saks nimetab olulisemateks võimearendusteks reaktiiv- ja keskmaadroone, mis võivad mingil hetkel hakata Venemaa lennuväge Ukraina piiridest eemale peletama. Samas teevad Venemaa reaktiivdroonid aina suuremat kahju Ukraina tsiviiltaristule.

"Droonid maksavad nii vähe, et Venemaa saab nendega sihtida igasuguseid väheolulisi objekte. Olgu selleks mõni üksik tankla, väike ladu, kaubamaja vms," ütles Ukraina politoloog Artem Dudchenko.

Dudchenko arvates üritab Venemaa hävitada Ukraina majandust ja muuta riigi toetamine Euroopa Liidule liiga rängaks koormaks.