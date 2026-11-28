Valgevene riigipea ja Venemaa president Vladimir Putini liitlane Aleksandr Lukašenka seadis kahtluse alla Kremli põhilise väite, millega Venemaa õigustab oma agressioonisõda Ukrainas.

Venemaa president Vladimir Putin on agressioonisõda õigustanud väitega, et Ukraina on keskajast saati kuulunud ajaloolise Venemaa koosseisu. Näiteks oli Kiiev 9. sajandil tekkinud Kiievi-Vene keskus.

Putini režiimi pikaajaline liitlane Lukašenka seadis need ajaloolised argumendid kahtluse alla Prantsuse väljaandele Le Point antud intervjuus. Ta juhtis tähelepanu sellele, et ka praeguse Venemaa alad ei ole alati Venemaale kuulunud.

"Kui vaadata kaugele ajalukku, olid Vene alad kunagi mongolite ja tatarlaste valduses. Siis peaksime Venemaa Mongooliale tagasi andma," lausus Lukašenka, lisades, et ka Putin teab seda.

Intervjuus väljaandele Le Point asus Lukašenka konfliktis siiski peamiselt Venemaa poolele: ta kiitis oma sõprust Putiniga ja kordas väiteid, et sõda alustas Ukraina.

Ühtlasi pakkus Lukašenka, et on valmis viima Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski Venemaale Putiniga kohtuma. Zelenski lükkas ettepaneku tagasi.

"Me oleme sõjas ega saa seetõttu kohtuda Moskvas ega Kiievis. Me kõik mõistame seda väga hästi. Kui keegi midagi sellist välja pakub, ei saa seda lihtsalt tõsiselt võtta," lausus Zelenski CNN-ile.