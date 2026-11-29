Ravimiameti sõnul kasvab huvi peptiidide vastu, mida reklaamitakse kaalulangetamise ja lihaste kasvatamise vahendina. Sotsiaalmeedias pakutavate kontrollimata toodete kasutamine võib aga kahjustada tervist, sest nende tegelik koostis ja mõju pole teada.

Selliseid aineid jagab oma Instagrami kontol noormees, kes tegeleb aktiivselt jõusaaliga ning reklaamib lihaste kasvatamist. Noormees kutsub huvilisi endale kirjutama, et jagada lisainfot ainete müügi kohta. Eestis on aga eraisikutel ravimite edasimüük keelatud. Konto omanik ise eitas ainete müümist ja nimetas oma tegevust reklaamitööks.

Ravimiameti järelevalveosakonna spetsialist Evelyn Saar tõdes, et huvi peptiidide vastu tõuseb iga aastaga. Ravimiamet vajab Saare sõnul toodete tuvastamiseks ja postituste seaduslikkuse hindamiseks lisainfot.

"Me ei teagi, mis tooted need seal reklaamis on, sest puhtalt selliste lühikeste lühendite puhul ei ole teada, mida need tooted sisaldavad ja kuidas neid kasutatakse. Kas need võivad olla süstitavad tooted, nagu postitusest mulje jäi? Need on kontrollimata tooted. Kõikide selliste toodete puhul on risk tervisele tõsine, sest kontrollimata toote kasutamine võib seada inimese terviseohtu. Paljude selliste peptiiditoodete puhul või nende pakenditel on kirjas, et need on mõeldud teadusuuringuteks. Sellised tooted näitavad, et need ei ole mõeldud inimestele manustamiseks," jätkas Evelyn Saar.

Ohtlike ainete levitamise kahtluse korral saab ravimiamet teha koostööd ka politseiga. Postituste eemaldamiseks on ravimiamet varem pöördunud ka Meta poole. Taolisi juhtumeid esineb igal nädalal.

Tartu Ülikooli farmakoloogiaprofessor Anti Kalda selgitas, et kuigi mõned peptiidid aitavad kaalu langetada või lihast kasvatada, on neil palju kõrvalmõjusid.

"Kõige levinumad kõrvaltoimed on iiveldus ja oksendamine. See ei ole leebe seisund ja väga paljud katkestavad selle tõttu ka ravi," ütles Kalda.

Uurimisjärgus ainete puhul on olukord teine.

"Hoopis teine maailm on peptiidid, mis on alles uurimisjärgus ja mida pakutakse väga palju sotsiaalmeedias. Kuigi neil võib olla kehakaalu alandav toime, ei ole neid enamasti kliinilistes uuringutes testitud või on seda tehtud väga vähe – me ei tea nende ohutust ega soovita selliseid kindlasti kasutada," jätkas Kalda.