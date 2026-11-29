Eest Näitlejate Liidu juhatuse esimees Reimo Sagor ütles intervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et kultuurivaldkonna probleeme on aastakümneid eiratud. Valdkond ootab kultuurieelarve osakaalu vähenemise peatamist, kultuuriürituste käibemaksu alandamist ja sotsiaalseid garantiisid vabakutselistele.

Kas jäite rahule ja mida see tänane kongress muudab?

Võib öelda, et me jäime rahule. Kas ta kohe nüüd midagi muudab, aga oluline on see, et me hakkasime mingisuguseid asju endale teadvustama, mida me võib-olla oleme võtnud iseenesestmõistetavusena.

Saime ka väga palju uut informatsiooni – näiteks kasvõi teadmine, et kultuur ja loomemajandus kokku on suuruselt Eesti viies majandusharu. See tähendab ju ilmselgelt ka seda, et kultuur ei ole mitte kulurida, vaid investeering. Ootame nüüd sellist suhtumist ka valitsustelt.

Valimisteni on 98 päeva. Mida te soovite, et erakondade valimisprogrammis oleks kultuuri kohta kirjas?

Me soovime sinna väga palju asju, sest kultuuri probleeme on eiratud aastakümneid, nii nagu me täna ka teada saime. Me oleme üritanud sõnastada kolm kõige olulisemat asja, milles me näeme võimalust kultuuri arendada.

Esiteks kultuurieelarve osakaalu vähenemise peatamine ja teistpidi sõnastades ka strateegilisele tõusule pööramine ehk kultuurivaldkonna muutmine strateegiliseks prioriteediks riigis – sinna investeerimine, nähes seda investeeringuna.

Teiseks muidugi kultuuri kättesaadavus ehk käibemaks üheksale protsendile. Kõik Euroopa riigid on sellega Eestist eest ära jooksnud. Meie peame nüüd oma väikeriigina hakkama ka oma kultuuri jõustama, jõustama neid kultuurikorraldajaid – piletite käibemaks üheksale protsendile.

Kolmas asi, mida me soovime, on parandada vabakutseliste – keda erinevatel hinnangutel loomevaldkonnas on 10 000–15 000, aga laiemalt Eesti peale üle 100 000 inimese – heaolu. Tuleb seadusandlikul tasandil muuta seadusi selliselt, et ravikindlustus oleks kättesaadav kõigile sissetulekupõhiselt ja rulluvalt aasta peale arvestatuna. See parandaks kultuuri hetkeseisu oluliselt.

Ega sellist ametit nagu riigikogu liige kuskil ei õpetata. Võib-olla peaks loometöötajad ise Toompeale minema, siis teie hääl on valjem ja jõuõlg suurem?

Loometöötajad osalevad poliitikas iga päev läbi oma loomingu. Ma arvan, et väga suur osa loomingust, 99 protsenti loomingust tegeleb sellega, et inimest mõtestada. Ka poliitikud on inimesed ja kunstiinimesed mõtestavad ka seda, mida poliitikud teevad, läbi oma loomingu.

Meie ootame poliitikutelt, et meie häält võetakse kuulda läbi selle ühenduse, mille me oleme hetkel loonud.

Kui nüüd keegi ootab, et kõik näitlejad ja muu valdkonna tegelased lähevad poliitikasse ja hakkavad poliitikat läbi viima sellisel viisil, nagu me oleme harjunud erakondades seda nägema ja tegema, siis ei, seda me keegi ei taha, sest me tahame keskenduda oma loomingule ja me tahame, et seda ka riiklikult tunnustataks.

35 aastat tagasi oli loomeinimesi riigikogus rohkem. Võib-olla sellepärast oli ka hääl ja arusaamine mõistetavam.

See võib nii olla. Aga nüüd me oleme arenenud, me oleme kasvanud. Kui on öeldud, et jääge oma liistude juurde, siis me tahamegi jääda oma liistude juurde, aga me tahame, et te ka märkaksite neid asju, mis meie liistude juures on vajaka.