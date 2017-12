Alabama on ajalooliselt olnud vabariiklaste piirkond. Viimati hääletati seal demokraat senaatoriks 1992. aastal.

"Me oleme näidanud tervele Alabama osariigile ning kogu riigile, kuidas saavutada ühtsust," lausus Doug Jones.

Jonesi poolt hääletasid noored, naised ja mustanahalised. Samuti Roy Moore'i vastased vabariiklased - eriti suurlinnade ümbruses.

Moore'i kaotuses mängis olulist rolli ahistamisskandaal. Üheksa naist on väitnud, et Moore ahistas neid seksuaalselt, kui nad olid teismelised. Moore keeldus veel ametlikult kaotust tunnistama ning soovib, et hääled uuesti üle loetaks.

Congratulations to Doug Jones on a hard fought victory. The write-in votes played a very big factor, but a win is a win. The people of Alabama are great, and the Republicans will have another shot at this seat in a very short period of time. It never ends!