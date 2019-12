Pille Tsopp-Pagan: lapsed, kes vajavad teistmoodi kodu

Lõuna-Eestis Elva lähistel on Peedu. Kui Elva ise on rahulik paik, mis on aastakümneid olnud lähemate ja kaugemate kunstiinimeste jaoks puhkamise ja inspiratsiooni kogumiseks sobiv, on Peedu selle kõrval väiksemana veel rahulikum.

See on põhjus, miks Peedu Ravikodu Selts on oma missiooniks võtnud seal asuvas väärika ajalooga kohas ravikodu luua. Just asukoht ning eestvedajad on põhjuseks, miks Naiste tugi- ja teabekeskus koos teiste tugikeskustega seda algatust tervitavad.

Me näeme igapäevaselt lapsi, kes on kasvanud üles väga keerulises keskkonnas. Naiste tugikeskustesse jõuavad sellised lapsed, kel pole võibolla kunagi nende teadliku elu jooksul olnud turvatunnet. Viimane ei tähenda tingimata, et nad oleksid ise otseselt vägivalda kogenud, aga nad on alati väga teadlikud sellest, kui kodus vägivald toimub.

"On vaja, et kõik tegevused, mis aitavad taastuda, oleksid lastele kättesaadavad."

Lapsed tajuvad pinget ning ootavad samamoodi kui vägivallaohver, millal tuleb uus episood. Ootamine on hirmus aeg. Ja see teeb ka neist vägivallaohvrid. Riik on õigusemõistmise tasemel selliste laste kannatanustaatuse aktsepteerinud. Lisaks sellele on vaja, et kõik tegevused, mis aitavad taastuda, oleksid lastele kättesaadavad.

Pikaajaline vaimselt haavatud olek, eriti kui see on alguse saanud väga varases eluetapis, toodab lõppkokkuvõttes invaliide. Ühiskond kaotab sellises olukorras nii lühikeses kui ka pikaajalises plaanis – kodanikke ja ratsionaalselt võttes ka tulevasi maksumaksjaid.

Selleks, et anda kannatanud lastele võimalus kasvada terveks ja tugevaks kogukonnaliikmeteks, vajavad nad pikaajalist ja tõsist teraapiat-ravi ning keskkonda, mida praegu püütakse Peedul nende jaoks luua. Kohta, kus on olla turvaline, kus on soojad ja toetavad täiskasvanud ja kus lapsed loodetavasti saavad tagasi usalduse maailma vastu enne, kui on liiga hilja.

Meil peaks olema tahe seda pakkuda – me oleme liiga väike riik, et ühtegi oma inimestest hätta jätta.

Head kogukonna liikmed. Jagades oma keskkonda ning olla sõbralikud toetajad neile kirjeldatud noortele, olete neile ka eeskujuks rahuliku elukeskkonnana. Valik on lihtne – olla hooliv või mitte.

Rahulikku pühadeaega!