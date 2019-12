Eesti juhtivpsühhiaatrid toetavad noorte miljööteraapilise ravikodu loomist

Elva vallavalitsusele ja volikogule saadetud kirjas avaldavad psühhiaatrid toetust tänavuse "Jõulutunneli" heategevuspartneri, MTÜ Oskar Alliku kodu ja selle juhi doktor Anne Daniel-Karsleni eesmärgile rajada Peedule esimene omalaadne miljööteraapiline ravikodu psüühiliste traumadega noortele.

"Eesti lastepsühhiaatrite sektsioon ja Eesti psühhiaatria selts on igati toetav lastepsühhiaater Anne Daniel-Karlseni ja MTÜ Oskar Alliku Kodu eestvõtmise suhtes luua miljööteraapiline ravikodu Peedul," seisab avalduses. Eesti laste- ja noorte psühhiaatrite nimel on toetuskirjale alla kirjutanud Eesti psühhiaatrite seltsi juhataja Anne Kleinberg ja seltsi lastepsühhiaatria sektsiooni juhataja Marja-Liisa Samoldin.

Eesti juhtivpsühhiaatrid viitavad, et loodav keskus oleks Eesti maastikul ainulaadne ja äärmiselt vajalik, millest saaks eeskuju teiste samalaadsete keskuste loomisel üle kogu Eesti. Seltsi esindajad on projektiga seotud olnud aastaid ja tõid välja ka Tartus asuva Pepleri ravikodu, mille töötulemused noorte aitamisel edasisse ellu on muljet avaldavad.

"Oleme rõõmuga võtnud vastu lootustandva uudise teemavaldkonna jõudmisest selle aasta "Jõulutunnelisse" ning loodame siiralt Eesti rahva heatahtlikkusele ja toetusele meie laste ja noorte aitamisel edasi inimväärsesse ellu," märgivad nad oma kirjas.

Miljööteraapilise ravikodu rajamise vajalikkust ja plaane avab "Jõulutunnel" läbi kahe päeva – eelsaade "Jõulutunnel. Lootus" on ETV ekraanil laupäeval kell 20.30, läbi päeva kestev heategevussaade alustab 25. detsembril kell 10.

***

Eesti psühhiaatrite seltsi toetuskiri Peedu ravikodule (toimetamata kujul):

Eesti lastepsühhiaatrite sektsioon ja Eesti Psühhiaatria Selts on igati toetav lastepsühhiaater Anne Daniel-Karlseni ja MTÜ Oskar Alliku Kodu eestvõtmisele luua miljööteraapiline ravikodu Peedul.

Oleme oma sektsiooni väljasõidukoosolekul tutvunud lastepsühhiaater Anne Daniel-Karlseni poolt pakutud projekti sisu ja loodava keskuse asupaigaga juba aastal 2012 ning olen isiklikult osalenud ka vastava teenuse väljatöötamisprotsessis aastal 2013.

Psühhiaatriliste probleemidega noorte rehabiliteeriv ja ennetav keskus oleks Eesti maastikul ainulaadne ja äärmiselt vajalik, olles eeskujuks teiste samalaadsete keskuste loomisel üle kogu Eesti. Esimese miljööteraapilise ravikoduna on juba 5 aastat tegutsenud Tartu Herbert Masingu kooli juures asuv 6-kohaline Pepleri Ravikodu, mille töötulemused on noorte aitamisel edasisse ellu muljetavaldavad. Käesoleva aasta detsembrikuust on avatud ka teine miljööteraapiline ravikodu – Torujõe Noortekodu sõltuvusprobleemidega noortele.

Peedu sobib hästi sellise miljööteraapilise töö läbiviimiseks oma asupaigaga, kus lähedal ülikoolilinn Tartu (koolitatud personali, tudengite praktikabaasi kui vajadusel ka haiglaravi kättesaadavus), imeline loodus ja väike külakogukond, mis on kõik äärmiselt vajalikud psüühilise tasakaalu taasleidmisel miljööteraapilises raviprotsessis.

Oleme rõõmuga võtnud teatavaks lootustandva uudise teema valdkonna jõudmisest selle aasta Jõulutunnelisse ning loodame siiralt Eesti rahva heatahtlikkusele ja toetusele meie laste ja noorte aitamisel edasi inimväärsesse ellu.

Loodame ja ootame siiralt Elva vallavalitsuse ja volikogu toetust rajatavale Peedu ravikodule.

Tallinn, 19. dets. 2019

Eesti laste- ja noorte psühhiaatrite nimel,

Anne Kleinberg,

Eesti Psühhiaatrite Seltsi juhataja

Marja-Liisa Samoldin

Eesti Psühhiaatrite Seltsi lastepsühhiaatria sektsiooni juhataja