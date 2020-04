"Eralaenude osas märgime, et juba täna on vähenemas inimeste sissetulekud ja oluliselt suurenemas tööpuudus. See vähendab eraisikute kindlustunnet ja valmidust kodu osta. Vähenev tehingute arv tekitab elamispindade ostu-müügiturul äkilise likviidsuskriisi, mille tulemus omakorda on elamispindade hindade langus. Lähtudes 2008.-2010. aastate kogemusest saab väita, et hinnalanguse tulemusena peavad sundseisus olevad inimesed loobuma oma kodust ja seda ebamõistlikult madala hinna eest," märkisid EKFL-i juhid Gert Jostov ja Tõnis Rüütel.

Nad hoiatasid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile saadetud kirjas ka varade vaenuliku ülevõtmise eest laenuandjate poolt.

"Palume välja töötada meetmed, mis kaitseks vara omanikke vaenulike ülevõtmiste eest olukorras, kus üürivoog ja varade väärtus kiirelt kahaneb. Kinnisvarasektori taastumine sõltub muu majanduse taastumisest ja seetõttu ei ole mõistlik oodata, et vara omanik ühepoolselt suudab lepingu rikkumised kõrvaldada."

Jostovi ja Rüütli sõnul ei tohiks kriisioludes tekkinud maksejõuetusi käsitleda samaväärsena tavapärases ärikeskkonnas tekkivatega.

"Laenuandjatele kehtivaid regulatsioone ja vastavalt ka laenulepingu tingimusi tuleks ajutiselt leevendada, et vältida massilisi kiirmüüke ja ülevõtmisi tuginedes ajutisele vara väärtuse langusele ja rahavoo puudumisele. Ainult sellisel moel saab tagada kinnisvara omanikele kriisioludes tekkinud võlgnevuste kõrvaldamise ja tavapärase majandustegevuse taastumise võimaluse."

EKFL-i juhid tõid ka välja, et kui 2020. aastal väheneb sisemajanduse kogutoodang 10 protsenti, siis toob see kaasa kinnisvaratehingute arvu vähenemise vähemalt 20-25 protsenti ning tehingute hindade vähenemise vähemalt 15-20 protsenti ning tehingute rahalise käibe vähenemise vähemalt 30-50 protsenti. 2021. aastal see tendents EKFL-i hinnangul süveneb veelgi.

Liidu hinnangul oleks asjakohane laenude puhul laiendada meedet, et edaspidistes kesistes oludes oleks võimalik KredEx-i käenduse toel vähendada omaosalust näiteks 10 protsendile. Samuti oleks mõistlik KredExi eraisikutele suunatud eluaseme kättesaadavuse meetmete, sh eluasemelaenu käenduse sihtrühma oluline laiendamine.

Jostov ja Rüütel peavad lühinägelikuks ka seisukohta, et KredEx toetab vaid neid kinnisvaraarendusi, mida arendatakse enda tarbeks.

"Põhimõtteliselt arendavad kinnisvaraarendajad kinnisvara iseendale üliharva. Peamiselt siiski erinevatele majandusharudele, pakkumaks füüsilist tegutsemiskohta, et pinna kasutajad oleksid vabad kinnisvaraga seotud muredest ning saaksid täielikult pühenduda oma põhitegevusele. Jätkusuutlik oleks nii äripindade kui ka elamispindade arendamiseks võetud laenudele KredEx-i pikemaajaline fikseeritud intressiga käendus kogu laenu perioodiks. Suure tõenäosusega on kriisi lõppfaasis ees kõrge inflatsiooni periood, mis reaalselt võib üle kanduda hüperinflatsiooniks ja siis oleks hukatuslik omada muutuva intressimääraga laenu."

Lisaks pakub liit ühe leevendava meetmena välja, et üüritoetust tuleks järgnevaks kuueks kuuks pakkuda neile, kellel on põhjendatud vajadus nii äripinna kui ka elamispinna osas.

"Seega nii ettevõtetele kui ka füüsilistele isikutele ja viisil, et see kantakse otse üürileandjate arvetele. Toetus peaks sisaldama nii üüri kui kõrvalkulude katmist pikema perioodi jooksul, et aidata ootamatult tekkinud kollapsist sujuvamalt taastuda," kirjutasid Jostov ja Rüütel.