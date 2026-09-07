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Tšehhi kaitsefirma India ettevõttest: hoiatasime oma valitsust nende eest

Eesti
Dataseli tutvustus ettevõtte veebilehel
Dataseli tutvustus ettevõtte veebilehel Autor/allikas: Datasel
Eesti

Tšehhi laskemoonatootja STV Groupi esindaja Dominik Drda sõnas Delfile, et India ettevõte Datasel, kellega Eesti lepingu sõlmis, on õpikunäide petistest. Ka STV Group on saanud Dataselilt petta ning jäänud kaubast ilma.

STV Groupi esindaja Dominik Drda tunnistas, et jälgib Eesti skandaali tähelepanelikult, kuna Datasel reklaamib nende toodangut oma veebilehel ning lisaks on STV ka ise samalt India ettevõttelt petta saanud.

"Nad valetavad kogu aeg ja kasutavad iga väiksematki võimalust, et oma lepingulisi kohustusi mitte täita," rääkis Drda Delfile.

2024. aastal tellis Tšehhi kaitsetööstusfirma STV India ettevõttelt Datasel laskemoona, kuid avastas hiljem, et tegu on tootja fassaadi taha varjuva vahendajaga. Datasel suutis tarnida vaid kümme protsenti kokkulepitud kaubast ning jättis STV ilma miljonitesse eurodesse ulatuvast ettemaksust. Tekkinud olukorra lahendamiseks ja saamata jäänud raha tagasinõudmiseks valmistub STV Group minema Dataseli vastu kohtusse. Kuna Tšehhi valitsus hangib rahvusvahelise algatuse raames Ukrainale relvastust, hoiatas STV riiki Dataseli ebausaldusväärsuse eest.

"Soovitasime neil mitte lasta Dataselil end petta ega sõlmida nendega ühtegi lepingut. Õnneks võtsid nad meid kuulda," selgitas STV Groupi esindaja.

Eesti soovis osta Ukrainale mürske ja maksis kokku 70 miljonit eurot ettemaksu indialastele, kes polnud varem ühtegi mürsku müünud, kuid sõjakraami asemel saadi üha uusi lubadusi ning nüüd on vaidlus kohtus.

2024. aasta augustis sõlmis riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) Dataseliga esimese müügilepingu ja saatis teele esimesed 15 miljonit eurot, kuid raha selleks ei tulnud siiski Eesti riigieelarvest, vaid Euroopa Rahurahastust.  

RKIK praegune peadirektor Elmar Vaher ütles, et tema poleks seda lepingut sõlminud ning otsus tehti väga kitsas ringis ja näiteks RKIK-i tollane hankejuht ei teadnud sellest mitte midagi.

RKIK-i tollane juht Magnus-Valdemar Saar vaidles sellele vastu ja möönis, et kolmandatest riikidest moona ostmisega käivad kaasas riskid, kuid tema sõnul ei tehtud ühtegi suurt otsust ilma ministeeriumi juhtide heakskiiduta.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Delfi

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