Mitme talirapsi põllu on sügisel üle võtnud põldsinep

Mitmel pool Eestimaal võib praegu näha kollaseid õistvaid põlde, mis arvestades kuupäeva on üsna harukordne. Siiski pole põhjust arvata, et kevad-suvel õitsev taliraps on sooja sügise tõttu praegu õide puhkenud.

"Omast arust ma külvasin talirapsi, mis peaks õitsema hakkama järgmise aasta kevadel-suvel. Üllatus oli suur, kui ühel päeval värvus põld kollaseks. Mõtlesin, et kas tõesti olen seemne segamini ajanud ja olen külvanud suvirapsi siia," rääkis OÜ Maapoisid tegevjuht Enn Silberg "Aktuaalsele kaamerale".

Nüüd teab Silberg, et tema talirapsi põllul laiutab rapsi sugulane, umbruohuks peetav ja üha laiemalt leviv põldsinep.

"Tegu on ristõielisega, sama sugukonda kuuluv taim kui raps. Ja väga keeruline on seda ristõielist teise kõrvalt ära tõrjuda. Selleks oli küll olemas preparaat, aga see läks (lubatud preparaatide) valikust välja. Siin on tegu sellise savi-liiv mullaga, kus teiste preparaatidega on keeruline seda tõrjet teha," selgitas Silberg.

"Muidugi, ega see suurt pahandust tee, eks ta natukene tarbib toitaineid kultuurrapsi kõrvalt. Samas ta talvel laguneb ära, kevadel temast suurt ohtu ei ole," lisas põllupidaja.

Olgu täpsustsuseks siiski lisatud, et talirapsi taimed, pealegi veel väga ilusad, on Enn Silbergi põldsinepi all täiesti olemas.

"Tema lehed on hästi madalad, kaardu allapoole, et lumi võiks tulla ja katta selle taime ja ta ilusasti talvituks siin all," rääkis Silberg.