Keskerakonna juhatus otsutas, et riigikogu liige Martin Repinski jääb erakonna liikmeks edasi.

Ettepaneku Martin Repinski erakonnast välja heita tegi Keskerakonna juhatusele Ida-Virumaa piirkonna juhatus.

Piirkonna esimees Marek Kullamägi kritiseeris ajakirjanduse vahendusel Repinski tegevust Jõhvis, süüdistades Repinskit selles, et ta ei seisa mitte erakonna, vaid oma sponsorite huvide eest.

Keskerakonna juhatus andis peasekretär Mihhail Korbile ülesande tüli lahendada.

"Olukord on tõesti natuke piinlik, kui selliseid avaldusi tehakse erakonna liikme kohta. Eriti liikme kohta, kes on erakonnas päris palju tegutsenud. Sellised avaldused tulevad teineteise mittemõistmisest ja teineteisest möödarääkimisest. Mina sain juhatuse poolt ülesande, et osapooled laua taha kokku võtta, nendega olukord läbi rääkida ja kõik lahkarvamused ning möödaräälimised maha võtta ja ühisele arusaamisele jõuda," kommenteeris Korb.