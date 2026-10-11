Trump: Putin sooviks Ukraina sõjas kokkulepet

"Venemaa tahaks teha kokkuleppe... aga mingil põhjusel Zelenski ei taha kokkulepet teha," ütles Trump ajakirjanikele.

"President Putin soovib tungivalt kokkulepet," kommenteeris Trump oma reedest telefonivestlust Kremli peremehega.

Trump kritiseeris Ukraina presidenti, kuna riigis pole pärast Venemaa sissetungi 2022. aastal valimisi korraldatud.

"Ma arvan, et ta peaks korraldama valimised ning ta oleks saanud selle konflikti juba mitu korda lahendada," ütles Trump.

Trump ja Zelenski vahetasid laupäeval teravusi pärast Washingtoni otsust leevendada Venemaa diislikütuse vastaseid sanktsioone.

Trump ütles ajakirjanikele, et Zelenski on eiranud tema käsku hoiduda ründamast Venemaa naftatöötlemistehaseid ning et need rünnakud ähvardavad süvendada USA ja Iisraeli Iraani-vastasest sõjast tingitud ülemaailmset kütusepuudust.

Kongress valmistub Trumpi diislileppele vastama

Ameerika seadusandjad valmistavad ette uut parteideülest seaduseelnõu, mille eesmärk on keelustada igasugune Venemaa nafta ostmine, vahendas portaal Unian ööl vastu pühapäeva kongresmenide sõnu.

Sellest andis sotsiaalmeediaplatvormil X teada Pennsylvania osariigi vabariiklasest rahvasaadik Brian Fitzpatrick, kelle sõnul kannab dokument nime "Ronald Reagani seadus "Rahu jõu kaudu"".

"See esitatakse täiskogu istungil erakorralise menetluse korras arutamiseks ja võetakse vastu ülekaaluka häälteenamusega," märkis ta.

Samas leiab teine vabariiklasest kongresmen, Nebraska osariiki esindav erusõjaväelasest USA õhujõudude brigaadikindral Don Bacon, et USA presidendi Donald Trumpi otsus osta Venemaalt diislikütust näib nõrkusena. Bacon rõhutas, et mitmed vabariiklased ei ole selle otsusega kategooriliselt nõus.

"Ma pean seda tõsiseks veaks. See näib nõrkusena: president teeb järeleandmisi Putinile, kes on diktaator ja sõjakurjategija. Me peame seisma Ukraina ja demokraatia poolel, kuhu on sisse tungitud ja mille linnu pommitatakse," selgitas ta kommentaaris Ukraina ajalehele Ukrainska Pravda.

Bacon meenutas, et veel aasta tagasi kutsus Trump kogu maailma üles loobuma Venemaa nafta ostmisest. Ühtlasi nimetas ta USA riigipea poliitikat Ukraina ja Venemaa suhtes läbikukkunuks. Bacon leiab, et Trumpi otsus on seotud eelseisvate valimistega, kuid ameeriklased näevad, mis toimub.

"Küsitlused näitavad pidevalt, et umbes 70 protsenti toetab Ukrainat, kuigi arvamused toetuse vormi kohta lähevad lahku (kas rohkem sõjalist abi või sanktsioone). Enamik peab seda otsust nõrkuseks Putini suhtes ja see ei aita presidenti," sõnas ta.

Baconi sõnul on Trump alati mõelnud tehingupõhiselt, kuid tema hinnangul on riigipea otsus Vene diisli kohta ekslik.

"Sooviksin, et tal oleks kindlam moraalne kompass. Me peame tegema seda, mis on õige, mitte seda, mis toob meile mõne kopika. Jääb mulje, nagu ta aitaks Putinit, ja see on kohutav, ekslik otsus."

Uuest parteideülesest seaduseelnõust rääkides märkis Bacon, et see algatus aitab näidata, et USA kongress seisab Ukraina, mitte Venemaa poolel. Bacon kinnitas, et toetab uut algatust seoses Venemaa naftaga.

"Ausalt öeldes on aeg panna president ebamugavasse olukorda. See, mida ta teeb, on meie riigile häbiks, ja ma ei karda seda öelda," nentis Bacon.