Eesti mõistis hukka USA sanktsioonid Rahvusvahelise Kriminaalkohtu vastu

Eesti välisministeerium mõistis avalikult hukka USA kehtestatud sanktsioonid Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) vastu. USA tegevust on kritiseerinud ka Euroopa Komisjon ning mitmed riigid ja inimõiguste organisatsioonid.

"Eesti avaldab kahetsust Ameerika Ühendriikide otsuse üle kehtestada Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule (ICC) sanktsioonid," teatas välisministeerium laupäeval sotsiaalmeedias.

Ministeerium rõhutas, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus on reeglitepõhise rahvusvahelise korra nurgakivi ja oluline tagatis karistamatuse vastu.

"Eesti toetab vankumatult Rahvusvahelise Kriminaalkohtu sõltumatust, erapooletust ja usaldusväärsust," märkis ministeerium ja kinnitas, et on valmis valmis Ameerika Ühendriikidega suhtlema, et arutada tõstatatud murekohti ja leida olukorrale lahendus.

Mitmed riigid on veel avalikult USA otsust kritiseerinud.

Kanada, Taani, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Jaapani, Hollandi ja Suurbritannia välisministrid tegid ühisavalduse, milles avaldasid toetust ICC-le ja kinnitasid, et on vastu USA otsusele kehtestada kohtule sanktsioonid.

"Jõustumise korral avaldavad need märkimisväärset mõju kohtu tööle, sealsetele pühendunud töötajatele ja nende perekondadele. Toetame jätkuvalt ühtselt ICC-d ja peame oluliseks kaasavat ning konstruktiivset dialoogi mitteliikmesriikidega," märkisid riigid.

Ka Hispaania välisministeerium mõistis sanktsioonid hukka.

"Hispaania mõistab hukka USA uued sanktsioonid Rahvusvahelise Kriminaalkohtu vastu ning kinnitab tugevat toetust kohtule ja selle tööle karistamatuse vastu võitlemisel, ohvrite kaitsmisel ning reeglitepõhise mitmepoolse maailmakorra hoidmisel," teatas Hispaania välisministeerium.

Belgia välisminister Maxime Prevot teatas, et Belgia algatusel arutatakse toetust ICC-le esmaspäeval EL-i välisministritega ja eelseisval Euroopa Ülemkogul.

"Nõuame konkreetseid kaitsemeetmeid. Kohtu sõltumatus ei saa sõltuda sellest, keda seal uuritakse. Euroopa peab tegutsema. Belgia kutsub üles rakendama EL-i blokeerimismäärust, et kohut kaitsta," sõnas Prevot.

Saksamaa justiitsministri Stefanie Hubigi sõnul on USA teguviis jahmatav.

"Ajalooliselt pole peaaegu ükski riik teinud rahvusvahelise kriminaalõiguse heaks rohkem kui USA. Just Ameerika Ühendriigid võitlesid pärast teist maailmasõda selle eest, et natsirežiimi peamised kurjategijad Nürnbergis kohtu alla antaks, rajades seeläbi vundamendi rahvusvahelisele kriminaalõigusele. On täiesti jahmatav, et nüüd püüab just USA seda ideed lõplikult hävitada," kirjutas Hubig.

Euroopa Komisjon avaldas ICC-le toetust.

"Ameerika Ühendriikide kavatsus kehtestada sanktsioonid on äärmiselt kahetsusväärne," teatas komisjon. "Euroopa Liit on valmis võtma kõik vajalikud meetmed, võimaldamaks kohtul jätkata tööd nii sõjakuritegude kui ka inimsusevastaste kuritegude uurimisel ja süüdlaste vastutusele võtmisel, samuti kaitsmaks EL-i ettevõtjate huve ühtsel turul."

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu avaldas aga USA president Donald Trumpi ja välisminister Marco Rubio tegevusele toetust.

"ICC ei ole kohus. See on poliitiline organ, mis kujutab surmaohtu seaduskuulekatele demokraatiatele kogu maailmas ning riikliku suveräänsuse ideele laiemalt," kirjutas Netanyahu sotsiaalmeedias. "Tänan teid eestvedamise eest."

Kohtu sanktsioneerimise mõistsid hukka ka ÜRO ja mitmed inimõiguste organisatsioonid.

USA president Donald Trumpi administratsioon kehtestas reedel sanktsioonid Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule.

USA on määranud sanktsioone kohtu prokuröridele ja kohtunikele ka varem.

2002. aastal asutatud kohtu eesmärk on mõista kohut sõjakuritegude, inimsusvastaste kuritegude ja genotsiidi üle.