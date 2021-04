Tartu loodusmuuseum korraldab taas igakevadise linnuviktoriini

Veel mõned nädalad kestab parim aeg linnuvaatluste jaoks. Et inimesed linde paremini tunneks ja märgata oskaks, on Tartu Ülikooli loodusmuuseum otsustanud välja selgitada kõige paremad linnutundjad ja kuulutanud välja igakevadise linnuviktoriini.

Muuseumis sees praegu küll lindude välimuse ega lauluga tutvust teha ei saa, kuid loodusteadmisi saab ammutada muuseumi veebileheküljelt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Möödunud aastal osales viktoriinil pea 2000 inimest, kellest umbes kümnendik tundis ära kõik küsitud linnud.

"Elu näitab, et väga tavalised linnud on, kellest mõnda kohe üldse selgeks ei saa. Üks neist on hallrästas. Ta on hästi sage lind meil aias, korjab ussikesi ja tigusid ja kädistab. Mingit laulu tal ei ole ja pesitseb surnuaedades, parkides. Ja inimesed ajavad kogu aeg segi teda pasknääriga, kuigi nad ei ole üldse sarnased. See lind on üks, mis ei taha meelde jääda," rääkis loodusmuuseumi loodushariduse koordinaator Külli Kalamees-Pani.

"Kui seda lindu on juba paar korda vaadeldud ja kuuldud, kuidas ta laulab, kuulatud tema helisid ja siis ka kõrgust, et kas ta on kõrge või madal või. Peab kõrva harjutama, aga tegelikult isegi need, kes laulukooris ei käi, ikka kui tahtmine on, siis selgeks saab," sõnas Kalamees-Pani.