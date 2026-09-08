Pariisi pahandas Eiffeli torni külastanud hindude nõudmine naistöötajad ära peita

Eiffeli torn suleti esmaspäeva hilisõhtul, kui töötajad kogunesid juhtunu arutamiseks. Intsident põhjustas töötajate pahameele ning pälvis kriitikat Prantsusmaa poliitikutelt.

Laupäeval külastas Eiffeli torni eraviisiliselt umbes sajaliikmeline delegatsioon, kes oli seotud hinduistliku ühendusega Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha ehk BAPS.

"Kui delegatsioon saabus, paluti naistel oma töökohtadelt lahkuda, et mehed saaksid nende asemele asuda," ütles ametiühingu esindaja Diane Davoine Reutersile.

"Pinged kasvasid nädalavahetuse jooksul ning täna hommikul otsustasid töötajad kokku tulla: esiteks selleks, et alustada juhtkonnaga dialoogi, ja teiseks selleks, et tagada, et naisi ei koheldaks selles ettevõttes enam kunagi sellisel viisil," ütles ta.

Esmaspäeval olid torni jalamil sildid kirjaga: "Eiffeli torni avamine viibib selle tegevust puudutavatel põhjustel."

Davoine'i sõnul vabandas juhtkond töötajate ees juhtunu pärast.

Pariisi linnapea Emmanuel Grégoire ütles, et juhtunu suhtes algatatakse esimesel võimalusel uurimine. Sotsiaalmeediaplatvormil X avaldatud postituses ütles ta, et on teadlik töötajate pahameelest ning leiab, et nende rahulolematus on õigustatud.

"On hädavajalik tuua täielik selgus asjaoludesse, mis selle protestini viisid," kirjutas Grégoire.

BAPS, mille esindajad viibisid Prantsusmaal seoses Pariisi eeslinnas asuva hinduistliku templi avamisega kaasnenud pidustustega, teatas avalduses, et Eiffeli torni külastus korraldati kohe pärast selle avamist hommikul, et suure delegatsiooni tõttu vältida teiste külastajate häirimist.

"Meile teadaolevalt ei takistatud mitte ühelgi hetkel kellelgi Eiffeli torni sisenemast. Sellegipoolest vabandame siiralt kogu põhjustatud valu või ebamugavuse pärast," seisis avalduses.

Eiffeli torni haldava ettevõtte SETE pressiesindaja ei vastanud Reutersi kommentaaripalvele kohe.

Prantsusmaa Rahvusassamblee president Yaël Braun-Pivet kirjutas X-is: "Teiste võõrustamine ei tähenda kunagi oma väärtustest loobumist. Prantsusmaal osalevad naised täiel määral avalikus elus. Keegi ei ütle neile, et nad peavad muutuma nähtamatuks."