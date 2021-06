Kui kajakatega katusel õigel ajal ei tegele, võivad nad muutuda nuhtluseks

Majaomanikel tuleb juba kevadel puhastada katuseid, et vältida nende muutumist kajakate pesitsuspaikadeks. Seda on juba hilja teha siis, kui pesades on munad. Praegu on see aeg, mil kajakapojad patseerivad oma pesamajade ümbruses ja noorlinde kaitsvad kajakad võivad tänaval kõndijale nokaga virutada.