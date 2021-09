Narvast sai sügise saabudes sügispealinn

Sügispealinna tiitel kohustab Narvat hoidma sügistorme mõõdukad, saatma rändlinnud teele ja kindlustama linnakülalistele hea meeleolu. Narvas loodetakse, et lisaks kaunitele sügisvaadetele tullakse piirilinna nautima veidi teistmoodi kultuurielamusi ning ka Narva elanikud ise avastavad midagi uut Eesti kultuurielust.

"Meie elanikud saavad rohkem teada Eesti vabariigist, nii Tallinnast, Pärnust kui Türist ja Otepääst. Samaaegselt Eesti vabariik saab teada, et Narva on olemas, sest meil on nüüd sügispealinn. Ja kui on sügispealinn, siis tähendab on ka mingi kultuuriprogramm. Aga Narvas, ma arvan, on see tunduvalt ehtsam vene kultuuri osa, mida mujal meil ei ole. Ja selle aja jooksul on ka mõistlik külastada ja vaadata, mis Narvas on," lausus Narva linnapea Ants Liimets "Aktuaalsele kaamerale".