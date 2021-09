Lindude toitmine võib tuua kuni 9600 eurot trahvi

Mupo teatel on viimase nädalaga Põhja-Tallinna linnaosas kordades tõusnud kaebused lindude toitmise kohta. Linde toidetakse kortermajade õuealadel, aga ka otse akendest. Toitjad on valdavalt eakad inimesed.

"Kõige suurem probleem on üksikute, vanemaealiste inimestega, kes loobivad aknast lindudele toidujääke ja mille tagajärjel on majaümbrus ja ka aknalauad väljaheiteid täis. Linnud lendavad toitmist oodates autode peal, kraapides värvi ja jättes sinna väljaheiteid," selgitas probleemi mupo Põhja-Tallinna piirkonna vaneminspektor Oksana Sviridenko.

Tema sõnul oli suvine periood selliste kaebuste poolest vaiksem, aga sügisilmade saabudes hakkasid saabuma signaalid, et eakad lindude toitjad on aktiviseerinud ja viskavad aknast lindudele toidujäätmeid. Lisaks reostamisele on linnud kohati muutunud agressiivseks ja rünnanud möödujaid.

Kui esimesed hoiatused kandsid eesmärki ja toitmine vähenes, siis reedel sai mupo Põhja-Tallinna piirkond taas palju telefonikõnesid. "Ilmselt ehmatas 9600 euro mainimine, aga nüüd on memmed endisest agaramalt asunud linde "päästma"," sõnas Sviridenko.

Majanaabrid on meeleheitel – autod on reostatud, kallite sõidukite värv kohati rikutud, majaümbrus lindude sulgi ja väljaheiteid täis. Stroomi kandis on veel üks spetsiifiline nähtus – seal võitlevad toidu ning territooriumi pärast varesed ja kajakad.

Sviridenko sõnul võiksid teised inimesed lindude toitjatele selgitada, et linnud saavad oma eluga ise hakkama ja nende toitmine on vale ja ka keelatud.

"Kui linnumemmed aru pähe ei võta, siis ei jää midagi muud üle, kui tuleb esimene ettekirjutus ära vormistada," arvas Sviridenko.

"Mupo tuletab meelde, et vastavalt Tallinna Linnavolikogu 28.05.2020 määrusele on linnas vabalt elevate lindude ja loomade toitmine keelatud," selgitas Sviridenko. "Mupol on määruse alusel õigus isikule koostada ettekirjutus ja määrata sunniraha, mille kohaldamise ülemmäär on korrakaitseseaduse § 28 lg 2 kohaselt 9600 eurot," toonitas ta.