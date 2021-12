USA uus saatkonnahoone Tallinnas tuleb senisest palju suurem

15. detsembril saatis välisministeerium Tallinna linnavalitsusele ettepaneku algatada Suur- ja Väike-Ameerika tänavate vahelise krundi detailplaneering.

"Hetkel on taotlus, kus krundi keskel on suurem, kuni üheksakorruseline saatkonnahoone, pluss seitse väiksemat, kuni kahekorruselist hoonet krundi servades. Ja seal vahel ka haljastus," ütles Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Ivar Rannama ERR-ile.

Võrreldes praeguse saatkonnahoonega Kentmanni 20 aadressil on Ühendriikide plaanid igas mõttes mastaapsemad.

Kentmanni krundi pindala on pisut üle 2000 ruutmeetri, superministeeriumi kõrval saavad ameeriklased seitse korda rohkem maad.

See jätab ruumi ka palju suurematele hoonetele. Kentmanni kuuekorruseline saatkonnahoone koos nelja garaažiga võtab enda alla 1200 ruutmeetrit. Uues saatkonnakompleksis plaanitakse hoonetega katta kuni 5500 ruutmeetrit. Maa-alused hooneosad võivad tulla veel suuremad, kuni 8000 ruutmeetrit.

Linnavalitsusele saadetud dokumendi järgi rajatakse kompleksi muuhulgas saatkonnahoone, mõningad vaba aja veetmise võimalused, ruumid materjalide ladustamiseks, teenindushooned ja Marine Security Guardi ruumid. Sõjaväelased kaitsevad USA saatkondi üle maailma.

Tänavalõiku saatkonna ees sulgema ilmselt ei hakata

Kui praeguse saatkonnahoone ees olev tänavalõik on autoliiklusele suletud, siis superministeeriumi juures seda plaani ei paista.

"Hetketaotlus suurt liiklusskeemi muudatust ei sisalda. Seal on just võimalikud uued juurdepääsud," ütles Rannama.

Praegu pääseb saatkonnale mõeldud krundile Väike-Ameerika tänavalt. Sealt poolt hakkaks liikuma teenindav personal. Pidulikku sissepääsu, mida kasutaksid külalised ja kõrgemad ametikandjad, kavandatakse Suur-Ameerika tänava äärde. Et see plaan läbi läheks, peaks tänava pisut ümber tegema.

"Kompleksi kontseptsioon on ümbritseda hoonete kogum võimalikult palju rohelisusega, võimaldades meeldivaid vaateid saatkonna suunas ja saatkonnast välja, kuid tagades turvalise ja kindlustatud perimeetri, mis jätab naabritele sõbraliku mulje," lisatakse dokumendis.

Saatkonna uus krunt on senisest krundist seitse korda suurem. Autor/allikas: Maa-amet

Ivar Rannama märkis, et Tallinna linna jaoks on kogu protsess alles päris alguses. Detailplaneeringu algatamise ettepanek on saadetud kaitseministeeriumile ja eri linnaasutustele ülevaatamiseks. Kui üldplaneeringut muutma ei pea ja kõik paberid on korras, võib linnavalitsus veel enne kevadet detailplaneeringu algatada.

Kui kaua detailplaneeringu koostamine aega võib võtta, on Rannama sõnul raske ennustada. Seaduse järgi peaks algatamisest kehtestamiseni jõudma kolme aasta jooksul.

"On olnud lihtsamaid planeeringuid, mis on aasta-pooleteisega jõudnud kehtestamiseni, mõned võtavad kümneid aastaid ja ikka ei jõua," sõnas Rannama. "Eks see sõltub, mis teemad tõstatuvad linnaruumis, kuidas me suudame neid lahendada, kui operatiivselt tegutseb ka huvitatud osapool ja kindlasti ka, mis on avalik arvamus."

Saatkond loodab hoonest positiivset lisandväärtust

Ameerika Ühendriikide saatkonnast teatati ERR-ile, et detailplaneeringu edenemisest sõltub kogu projekti ajakava.

"Me saame aru, et see protsess käib koostöös Tallinna linnavalitsusega. Kui üksikasjad on lõplikult paigas, tahame, et meie kujundus võetaks hästi vastu ja et saatkond pakuks kogukonnale positiivset lisandväärtust," sõnas saatkonna pressiatašee Mark Naylor.

Ameerika Ühendriigid palkasid saatkonnaga seotud töödeks USA arhitektuuribüroo Mark Cavagnero Associates. Nende kohapealne partner on osaühing Esplan. Teiste tööde kõrval vastutab Esplan näiteks Rail Baltica Ülemiste terminali ja selle kõrvale plaanitava kõrghoone projekteerimise eest. Saatkonna detailplaneeringut veab Tartu firma Artes Terrae.

"Üks eesmärk, mis kindlasti on, et see superministeerium peab olema kõrguslikult dominant. Teisel pool kõrval on ka üheksakorruselised elumajad ja ühel pool nelja-viiekorruselised elumajad," rääkis Rannama.

Suur-Ameerika 3/Väike-Ameerika 4 krunt kuulus varem Tallinna linnavalitsusele. Tänavu veebruaris sai selle endale Riigi Kinnisvara AS ning mais jõudis maa välisministeeriumi kätte. Krundi järgmiseks omanikuks peaks saama Ameerika Ühendriigid.

Ühendriikide praegune saatkonnahoone Kentmanni tänaval kuulub ettevõttele Abakus Holding. Aastas saab ettevõte hoone väljaüürimiselt umbes 400 000 eurot renditulu.