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USA uue saatkonna ehitus algab Tallinnas järgmisel sügisel

Eesti
Selline peaks hakkama välja nägema USA uus saatkonnahoone
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Eesti

USA uue saatkonnakompleksi ehitus algab järgmisel aastal ning eeldatavalt sügisel ning kogu protsessil hoiavad silma peal nii linnapea kui ka suursaadik, ütles Tallinna linnapea Peeter Raudsepp (Isamaa) ERR-ile peale kohtumist USA suursaadikuga.

USA suursaadik Eestis Roman Pipko ütles kolmapäevasel kohtumisel Raudsepaga, et saatkonnakompleksi ehitus algab järgmisel aastal.

"Eesmärk on see, et järgmisel aastal saab ehitus alata. Eeldatavasti sügisel. Nii et asjad on nüüd hästi konkreetsed. Kinnitused on saabunud ja orienteeruv ehituse algusaeg on ka eesmärgistatud," lausus Raudsepp.

Uue Maailma asumis Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänava vahele ehitatav kompleks täidab endise Lastestaadioni ala, mis asub niinimetatud superministeeriumi taga.

Maikuus, kui USA välisministeeriumi asutus, mis vastutab saatkonnahoonete eest, avalikustas saatkonnakompleksi kavandi, märgiti teates, et plaani järgi peaks kompleks valmima 2031. aastal.

Valmimisaega arutati ka kolmepäevasel kohtumisel ning kuigi Raudsepp ei soovinud täpselt öelda, mis aasta kohtumisel välja öeldi, märkis ta, et tõenäoliselt ehitatakse kompleks valmis kiiremini, kui varem välja öeldud.

"Me rääkisime võimalikust kiiremast tempost," ütles Raudsepp.

Kuivõrd saatkonnakompleks on oluline nii USA kui ka Tallinna jaoks, otsustasid Raudsepp ja Pipko kohtumisel, et võtavad selle projekti ja järgneva protsessi nüüd oma kontrolli alla: linnapea Tallinna poolt, suursaadik USA poolt. "Kui kõik (saatkonna ehitus ja valmimine – toim.) on nii käegakatsutavas kauguses, siis ka leppisime kokku, et nii suursaadik kui ka linnapea hoiavad neid protsesse oma kontrolli all," ütles Raudsepp.

Endiselt on jõus ameeriklaste lubadus panustada Väike-Ameerika tänava renoveerimisse 1,2 miljonit eurot. Väike-Ameerika tänaval hakkab asuma saatkonnakompleksi sissepääs, mis mõeldud saatkonna töötajatele ja teenindavale personalile. Peasissepääs hakkab asuma Suur-Ameerika ja Toom-Kuninga nurgal.

Raudsepa sõnul on ameeriklaste rahaline panus kindel ning Väike-Ameerika teetööd toimuvad saatkonna ehitusega samal ajal. "Sellest me rääkisime ka, et need tööd tuleb teha kõik üheaegselt, see ei ole mõeldav, et hoone valmib ja siis hakatakse tänavatega tegelema," lausus ta.

Kompleksi detailplaneeringu menetluse eel ja ajal laekus kohalikelt elanikelt ja Uue Maailma seltsilt palju vastuväiteid ja ettepanekuid; osa neist nõudsid kaduva roheala ehk endise Lastestaadioni kompensatsiooniks rohealasid. Kui eelmise linnavalitsuse ajal oli üheks hüvitiseks kavandatud Koidu tänava ümberehitamine, mida plaanide järgi pidi tänavu projekteerima hakatama, siis praegune linnavõim pani selle projekti sahtlisse.

Raudsepa sõnul on kohalikega suheldud. "Seda on tehtud ja siin (saatkonnakompleksis) on arhitektuurselt ka leitud selline lahendus, et see on hoone, mis asub pargis, see on võimalikult rohestatud muljega või visuaaliga. Seda esiteks, mida kohalikud elanikud vastu saavad. (Teiseks) ma arvan, et tegemist saab olema kõige paremini turvatud Tallinna piirkonnaga või väga hästi turvatud Tallinna piirkonnaga," lausus linnapea.

Tallinna esialgne soov oli küll, et hoonekompleksile korraldataks ka arhitektuurikonkurss, kuid see jäeti julgeolekukaalutlustel siiski ära. Arhitektuurse lahenduse saatkonnale koostab USA ettevõte Mark Cavagnero Associates Architects.

Tulevane saatkonnakompleks koosneb ühest kuni üheksakorruselisest ning kuni kuuest kahekorruselisest hoonest. Peahoone on planeeritud krundi keskossa.

1,75 hektari suurune maa-ala, kuhu kompleks kerkib, kuulub USA-le. Krunt kuulus aastani 2020 Tallinnale, kes võõrandas selle riigile. 2023. aasta juunis sõlmiti USA saatkonna ja välisministeeriumi vahel leping, millega USA ostis Tallinnas superministeeriumi hoone taga asuva krundi. Mis hinna eest USA krundi ostis, suursaatkond ei täpsustanud. 2020. aastal hinnati krundi väärtuseks kuus miljonit eurot.

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