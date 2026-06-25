RKAS läheb Liivalaia kohtumaja müügiga kolmandale katsele

Nüüd, mil Tallinn lõpuks kehtestas Liivalaia tänaval asuva endise kohtumaja krundi detailplaneeringu, kavatseb RKAS selle kolmandat korda müüki panna. Millise alghinnaga, pole praegu teada.

Tallinna linnavalitsus kehtestas Liivalaia tänaval asuva endise kohtumaja krundi detailplaneeringu kümme aastat peale seda, kui detailplaneering oli algatatud. Riigi Kinnisvara AS (RKAS), kes on üritanud kohtuhoonet juba mitu aastat maha müüa, näeb nüüd uut võimalust hoonele ostja leida, sest kehtiva detailplaneeringu puudumine oli üks põhjuseid, mis potentsiaalsed ostuhuvilised oli eemale peletanud.

RKAS pani endise kohtuhoone Liivalaia tänaval esimest korda enampakkumisele 2023. aasta suvel 4,5 miljoni euro suuruse alghinnaga, kuid toona ühtki pakkumist ei laekunud ja põhjuseks pidasid asjatundjad liiga kõrget hinda. Mullu sügisel pani RKAS kohtumaja uuesti müüki ja seekord oli alghind 4,14 miljonit eurot. Ostja jäi aga endiselt leidmata.

Kolmas enampakkumine on plaanis lähiajal välja kuulutada, ütles ERR-ile RKAS-i müügijuht Marko Künnapas.

"Detailplaneeringu kehtestamine oligi põhjuseks, miks vahepeal müük seiskus. Kindlasti suhtleme vahepeal ka võimalike huvilistega," lausus ta.

Kas alghind jääb samaks, mis see oli viimasel enampakkumisel, praegu öelda ei saa, sest hind avaldatakse vahetult enne enampakkumise algust, ütles Künnapas.

Suures plaanis jäävad müügitingimused samaks. Üks erinevusi on, et RKAS sõlmis linnaga kaasrahastamise lepingu, mida Tallinn nõudis.

"Kaasrahastuse leping oli ka üheks tingimuseks, et detailplaneering kehtestatakse. Lühidalt öeldes on kaasrahastuse suurus 240 000 eurot, millele rakendatakse indekseerimisel ehitushinnaindeksi muutuse valemit vastavalt Tallinn linnavolikogu määrusele," lausus Künnapas

Rahastuse tagamiseks on Liivalaia 24 kinnistule seatud hüpoteek Tallinna linna kasuks.

Tallinna linnavalitsus kehtestas eelmisel nädalal Liivalaia 24 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Ala suurus on 0,77 hektarit ning selle sihtotstarve on kuni 15 protsenti elamu- ja vähemalt 85 protsenti ärimaa. Ehitusõigus määrati kuni 12-korruselise eluruumidega ärihoone või ärihoone ehitamiseks.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna linnavalitsuse korraldusega juba 2016. aasta aprillis ehk selle kehtestamiseni läks 10 aastat. Detailplaneeringu ala vähendati praeguse suuruseni 2025. aastal, kui linnavalitsus detailplaneeringu vastu võttis.

Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Veerenni asumis Liivalaia tänava ja Uus-Tatari tänava nurgal, Liivalaia tänava ääres. Alal puudus kehtiv detailplaneering.