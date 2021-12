Sangaste lähedal elab üksik känguru, kes otsib endale kaaslast

Hobusaare talus elab kaheaastane Bennetti känguru, kes on harjunud talvise ilmaga ja nüüd ka oma uue koduga.

"Iseloomu poolest on ta selline sebrade sarnane rabeleja loom, tegelikult tahab hullusti joosta ja hüpata ja rohket ruumi. Praegu on ta arglik, ehmub, aga kuna elab hanede ja kitsedega, nandude ja paabulindude ja pesukaruga ühes laudas, siis haned on lärmakad loomad, nad on harjutanud teda ja ta enam ei ehmu iga asja peale," rääkis Hobusaare talu peremees Valmar Kängsepp.

Kuigi Kändil laudas seltsilistest puudust ei ole, oleks talle vaja kaaslaseks kängurut.

"Üksinda on kurb, oma liigi esindajat ei ole, teised peavad seltskonda pakkuma, mis ei ole ka halb asi, vähemalt on keegi, kes pakub. Aga kui oleks oma liigi esindaja, ükskõik, kas teine emane või isane känguru, siis oleks tal kindlasti lõbusam," lausus Kängsepp.

Kui keegi pakuks teist kängurut, siis heameelega võtaks vastu, lisas ta.