Soome kaalub eriolukorra kehtestamist

Valitsusallikate sõnul on eesmärk tagada tervishoiusüsteemi toimimine, mitte kehtestada uusi piiranguid.

Kavas on kasutusele võtta need seadusesätted, mis võimaldavad näiteks teatud ravi edasi lükata ning mitte täita ravile pääsemise tähtaegade nõudeid. Samuti oleks võimalik kohustada tervishoiutöötajaid puhkust katkestama ja tööle ilmuma.

Soomes on paari viimase nädala jooksul nakatumine kiiresti kasvanud ja suurenenud on ka haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv. Hinnangute kohaselt on lähinädalatel oodata, et haiglate koormus suureneb veelgi.

Eriolukorda ei saa välja kuulutada valitsus üksi, selleks on vaja ka presidendi nõusolekut ja parlamendi heakskiitu.