Eestit Euroopaga ühendav Poola-Leedu gaasijuhe hakkab tööle juba 1. mail

Maagaasi ühendus Leedu ja Poola vahel avatakse 1. mail, teatas Gaz System esmaspäeval. Varem oli gaasiühenduse avamine plaanitud tänavuse aasta keskpaika. Gaasitoru ehitamine algas 2020. aasta jaanuaris, ehitus lõppes mullu aasta viimasel päeval.

Esimesed oksjonid gaasikogustele toimuvad juba aprillis, müüki pannakse mõlemasuunalised tarned maist septembrini.

Eesti jaoks on tegu olulise sündmusega, sest uus ühendus Euroopaga peaks vähendama gaasisõltuvust Venemaast, suurendama konkurentsi ka Eesti gaasiturul ning tähendama suuremat gaasi varustuskindlust, öeldi ERR-ile Eesti ülekandeoperaatorist Elering.

"Kui palju sealt gaasi tulema hakkab, on keeruline ennustada, sest see sõltub turuosaliste soovist gaasi transportida. Võimsus on üks asi, kuid gaasitarnete kogused paneb paika turg," lausus Eleringi pressiesindaja Elo Ellermaa.

Leedu ülekandeoperaatori AmberGridi teatel on läbi uue ühenduse võimalik transportida maagaasi Balti riikidesse kuni 27 teravatt-tundi aastas ja vastupidises suunas kuni 21 teravatt-tundi.

Uus gaasijuhe on esimene, mis ühendab Baltimaade ja Soome gaasivõrgud Euroopa Liidu gaasivõrguga. Siiani on Balti riigid ja Soome saanud torugaasi tarnida vaid läbi Venemaa.

"Näiteks võimaldab see ka ligipääsu Poola LNG terminalile, mis töötab hetkel maksimumi piiril," ütles Ellermaa.

Toru pikkus Leedu territooriumil on 165 kilomeetrit, kokku on ühenduse pikkuseks 508 kilomeetrit. Ühenduse rajamine läks maksma ligikaudu 500 miljonit eurot, millest 60 protsenti tuli läbi Euroopa Komisjoni. Osa finantseerisid ka Eesti ja Läti ülekandeoperaatorid.

Gaasitoru algab Vilniuse lähedalt ning jõuab Poolas välja Holowczyce kompressorjaama.