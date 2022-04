Tarmo Seliste: korteriühistud maapiirkondades ei vaja müügitööd, vaid raha

President Kersti Kaljulaid on avaldanud arvamust, kuidas peaks maapiirkondades toimuma kortermajade rekonstrueerimine. Teema on oluline: elamufond maapiirkondades vananeb ja investeeringuid nende korda tegemisse on tehtud siiani vähe.

Olen töötanud korteriühistu konsultandina maapiirkondades üle kolme aasta. Võin presidendile kinnitada: soovist oma maja korda teha maal puudust ei ole. Soov panna majale uus katus, uuendada fassaad või taastada majas ammu välja lõhutud keskküttesüsteem on ühesugune nii Käinas, Säreveres kui ka Kuremaal.

Olen kõigis neis kohtades osalenud korteriühistu üldkoosolekutel ja näinud, kuidas inimesed hoolivad oma kodust ja tahavad astuda samme, et oma elamistingimusi paremaks muuta.

Loomulikult on vaja riigi abi. Juba üle aasta on maakondlikud arenduskeskused pakkunud ühistutele tuge konsultandilt, kes on ühistuid nõustanud toetuste taotlemisel. Küsimus ei ole müügitöös, vaid küsimus on rahas.

Alates üle-eelmise aasta lõpust pole KredExil olnud avatud ühtegi suuremahulist taotlusvooru, kust oleks saanud taotleda toetust kortermaja korda tegemiseks. Kuuldavasti avatakse kortermajadele suunatud taotlusvoor selle aasta teises pooles. Veelgi olulisem vooru avamisest on aga fakt, et selles tuleb pöörata erilist tähelepanu just maapiirkondade majade korda tegemisele.

Oluline on aru saada, et 12 korteriga maja täielik rekonstrueerimine Käinas või kaheksa korteriga maja katuse vahetamine Kuremaal on hoopis teine asi kui 90 korteriga maja rekonstrueerimine Tallinnas Mustamäel või Tartus Annelinnas. Ühistu kogutav remondifond on kordades õhem ja maja võimekus teenindada maja korda tegemiseks tehtavat laenu kordades väiksem.

"Samuti on erasektori huvi maale uusi kortermaju ehitada praktiliselt olematu."

Jah, alati võib öelda, et kui ei jaksa maal elada, koli ära. Mina selle mõtteviisiga ei nõustu. Olukorras, kus maapiirkondades ei ole paljudes kohtades toimivat kinnisvaraturgu, on pankadel keeruline sinna ühistutele sobivatel tingimustel laenu anda. Samuti on erasektori huvi maale uusi kortermaju ehitada praktiliselt olematu.

Kui tahame, et tuled maal põleks ka mujal kui eramajades, vajame ka riigi investeeringuid maapiirkondade kortermajadesse. Seepärast ongi oluline, et KredEx juba mõnda aega pakub nendele kortermajadele sobivat laenutoodet. Sellest üksi on aga vähe.

Lisaks laenule peaks riik toetama tulevikus uutest toetusvoorudest maal asuvate kortermajade korda tegemist 50-protsendilise toetusmääraga, sõltumata maja suurusest ja töö mahust. Ainult nii anname vanadele kortermajadele maal uue võimaluse ja saame uuendada oma elamufondi 21. sajandisse.

Elu maal ei ole elu džunglis, kus ainult tugevam jääb ellu. Maal elavad inimesed vajavad riigilt samasugust hoolt ja tähelepanu kui linnas asuvate kortermajade elanikud. Ainult nii saame üles ehitada jätkusuutlikku ja tasakaalustatud Eestit.